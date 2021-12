Het werk voor boa's is bijna niet meer te doen. De afgelopen jaren steeg het aantal meldingen van overlast en daar komt het handhaven van de nieuwe lockdownregels nog eens bovenop. "De werkdruk is te hoog", waarschuwt burgemeester Dijksma van Utrecht.

In Utrecht is het aantal meldingen van overlast de afgelopen 5 jaar verdrievoudigd, nog los van de coronamaatregelen. Hierdoor komen boa's minder meer toe aan het bestrijden van (jongeren)overlast, inzet in de wijk en controles op illegale bewoning.

Keuzes maken

Reden voor burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma om aan de bel te trekken. "De meldingen zijn enorm gegroeid. Ook de coronamaatregelen hebben invloed op het werk van de boa's. Er is meer werk dan ooit. Het personeel bleef daarentegen hetzelfde."

"We moeten harde keuzes maken", zegt Dijksma. Volgens de burgemeester is er nu te weinig personeel om op elke melding in te gaan. "Dat gaat ten koste van het bestrijden van overlast en andere meldingen. De hoeveelheid meldingen correspondeert niet met de hoeveelheid mensen die we hiervoor hebben. Zelfs binnen het handhaven op de coronamaatregelen moeten we keuzes maken."

'Uitleggen beleid is lastiger'

Marilène en Marco werken als boa in Utrecht. Terwijl ze rondlopen in het winkelcentrum vertellen ze dat het handhaven op de coronaregels lastiger is geworden. "De regels blijven veranderen", zegt Marilène. "Een paar maanden geleden is de anderhalve meter verdwenen en nu is die regel weer terug."

"Wij begrijpen dat die regels soms een beetje vaag zijn. Maar als boa moet je de regels blijven uitleggen op straat. De lontjes zijn korter geworden. Sommige ondernemers worden ook boos op ons: 'Waarom moeten wij dicht?' Ik zeg dan vaak dat wij de regels niet verzinnen."

Korte lontjes

Dat de lontjes korter zijn merken ze alle twee. "Ik ben een keer door iemand beetgegrepen", vertelt Marilène. "Ik kon niet loskomen. Ik vroeg toen om zijn ID-kaart."

En ook Marco kent de verhalen: "Laatst was er een collega door iemand vastgepakt nadat hij iemand aansprak op het dragen van een mondkapje. Die persoon probeerde toen zijn keel te pakken."

1 miljard gereserveerd

Het rijk heeft in het regeerakkoord structureel 1 miljard euro gereserveerd voor het tegengaan van ondermijning en het versterken van de politieorganisatie, de preventie-aanpak, de inlichtingendiensten en de hele justitiële keten.

Een bedrag waar burgemeester Dijksma blij mee is: "Ik hoop wel dat het geld ook gaat naar de uitvoering op straat. De boa's moeten het uiteindelijk doen."

Goede mensen nodig

"In Utrecht redden we het net qua bezetting. Sommige gemeentes moeten zelfs particulieren inhuren om te helpen. Zo nijpend is de situatie."

"Geld is belangrijk, maar het is ook belangrijk om goede mensen te werven bij de opleiding", zegt Dijksma. "Als je geld hebt, kun je straks niet op een knop drukken zodat er ook meteen meer boa's zijn."