Eenzaamheid komt veel voor bij jongeren. Om dit tegen te gaan heeft organisatie 'Join Us' een programma ontwikkeld, en dat werkt aantoonbaar. Lauren en Farid hebben veel aan de bijeenkomsten gehad: "Ik durf meer te doen."

Elke 2 weken komt een groep jongeren van Join Us Steenbergen bijeen om met elkaar te praten en sociale uitdagingen aan te gaan. Ze hebben zichzelf aangemeld, omdat ze last hebben van eenzaamheid of merken dat ze het moeilijk vinden om vrienden te maken.

Sociaal zelfredzaam

De bedoeling van de bijeenkomsten is dat de jongeren op sociaal gebied zelfredzaam worden, zodat zij hun eigen netwerk kunnen opbouwen en behouden. De jongeren in de groep steunen en helpen elkaar daarbij.

Bij de bijeenkomsten zijn ook begeleiders aanwezig. Die sturen de groep aan en kunnen soms een interventie doen. Zo stimuleren ze de jongeren bijvoorbeeld om harder te praten of ook eens initiatief te nemen.

3 jaar eenzaam

Farid (22) vertelt dat hij '3 jaar op de bank heeft gezeten' maar dat hij nu, dankzij de bijeenkomsten, weer met mensen op stap gaat. "Mijn oude vriendengroep ging vooral drinken en rondhangen en dat wilde ik niet", vertelt hij. "Ze waren niet goed voor mij, dus ik heb ze geblokkeerd en weggedaan."

Maar nieuwe vrienden kreeg hij niet zomaar. "Ik vind het heel moeilijk om vrienden te maken. Ik kan wel met iedereen praten maar niet goed vrienden maken. Ik ben moeilijk daarin, kan mensen moeilijk vertrouwen, dat heeft met mijn verleden te maken."

'Dit had ik nooit gedacht'

De ommekeer kwam voor Farid toen hij op internet intypte 'verveling, Steenbergen' en als resultaat Join Us naar voren kwam. Door de bijeenkomsten van de organisatie ziet zijn sociale leven er weer heel anders uit. "Ik heb 3 jaar alleen thuis gezeten en ben nu met mensen op stap. Dat had ik nooit gedacht. Nu heb ik geleerd om toch de stap te zetten", laat hij trots weten.

Lauren (18) komt ook al een tijdje bij de groep. "Ik kwam hier in 2021. Door de lockdown werd ik somber en mijn social skills gingen achteruit. Ik had helemaal geen contact meer met anderen." Daar kwam nog eens bij dat Lauren zich onzeker voelde en vaak dacht dat anderen haar zouden afwijzen. "Dat voelt heel naar, ik denk dan steeds aan wat ze vreemd aan me zullen vinden."

Meer zelfvertrouwen

"Ik ben mijn hele leven al verlegen en durfde nooit iets te zeggen. Maar dit jaar ben ik losgekomen en lukt het me met mensen te praten", vertelt ze. Lauren wilde leren om vrienden te maken en makkelijker met mensen te kunnen praten, zelfverzekerder te worden en minder bang te zijn.

"De eerste keer was heel spannend", herinnert ze zich. "Na een lange tijd is het wel goedgekomen en toen kamen er mensen bij met wie ik een klik mee had en vrienden kon worden. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen en ik durf meer dingen te doen."

Interesse tonen, luisteren en vertellen

In de groep oefenen de jongeren met vertellen over jezelf - over je dag, bijvoorbeeld -, naar elkaar luisteren en vragen stellen naar aanleiding van wat de ander zegt. Het gaat dus om interesse tonen, luisteren en vertellen.

Dominique Mcnelly is een van de begeleiders in de groep: "Iedereen is weleens eenzaam, dat is niet gek. Maar als je het gevoel hebt dat je wel erg weinig leeftijdgenoten ziet, dat je het lastig vindt om de deur uit te gaan en te praten, dan kun je hier naartoe komen."

'Je bent niet abnormaal'

"Jongeren zijn door allerlei oorzaken eenzaam", vertelt Dominique. "Sociale redenen, omgevingsredenen, sociale vaardigheden die ze nog moeten leren. Het is heel belangrijk om mee te geven dat je niet abnormaal bent als het even niet lekker gaat."

Dat laatste bevestigt hoogleraar en eenzaamheidsonderzoeker Anja Machielse: "Eenzaamheid is iets dat in alle groepen een rol kan spelen. Er is met name een piek bij jongeren en bij ouderen, om heel verschillende redenen. Jongeren zitten in een levensfase waarin ze zichzelf worden en ze hebben anderen nodig om te worden wie ze zijn. Een eigen identiteit ontwikkelen gebeurt in relatie met anderen. Ze vergelijken en spiegelen zich om te weten: wie ben ik, welke keuzes maak ik."

'Blijft je hele laven lastig'

"En ze hebben vaak een negatief zelfbeeld", voegt ze daaraan toe. "Als ze dan mensen om zich heen mensen zien met wie het rooskleurig lijkt te gaan dan denken ze: bij mij is het anders, als je daar niet open over praat dan voelt dat erg eenzaam."

Is het dan erg dat eenzaamheid zoveel voorkomt bij jongeren, als het er toch in zekere zin bij hoor? Machielse vindt van wel: "Verbindingen met anderen zijn heel bepalend voor hoe mensen het leven doorlopen. Als je op jonge leeftijd niet in staat bent sociale relaties aan te gaan, dan blijft dat je hele leven lastig."