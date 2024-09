Ruim 8 op de 10 mensen die in november op de VVD stemden, steunen Dilan Yeşilgöz nu als leider van die partij. Een heel ander cijfer dan in januari, toen nog niet de helft vertrouwen in haar had. Ook Frans Timmermans krijgt meer steun van zijn kiezers.

Destijds was er veel kritiek op de VVD-leider. Nadat de partij onder Yeşilgöz 'verloor' van de PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen, draaide ze in de formatie om de vraag heen of en hoe ze een kabinet met de PVV zou steunen. Tot ongenoegen van haar kiezers die in groten getale de opdracht gaven 'gewoon' in een meerderheidskabinet met de PVV te stappen.

Vertrouwen in Yeşilgöz

"De campagne en de formatie waren een ramp. Als VVD'er en fan van Mark Rutte zakt de moed dan in de schoenen", schrijft een kiezer uit het Opiniepanel in het onderzoek van EenVandaag.

Een half jaar na Yeşilgöz' aantreden als gezicht van de partij zei nog 47 procent vertrouwen in haar te hebben. Opvallend genoeg stapten die kiezers niet massaal over naar een andere partij, maar ze hadden wel grote twijfels of zij in staat was de schoenen van Rutte te vullen.

VVD-kiezers positiever over kabinet

"Aan elke storm komt een einde", zei ze als reactie op de kritiek op het VVD-congres in januari. En daar lijkt ze nu gelijk in te krijgen, want een half jaar later staat ze er een stuk beter op. Maar liefst 85 procent van de kiezers die op de VVD stemden, steunt haar nu als leider.

Ondanks discussie over welke vorm het kabinet nu precies heeft, zijn kiezers van de VVD daar als enige coalitiepartij een stuk positiever dan bij de start in mei, bleek uit eerder EenVandaag-onderzoek.

Trend van het vertrouwen in Dilan Yeşilgöz als VVD-leider

'Bambi op glas ijs'

Een VVD-kiezer schrijft daarover: "Dilan leek in de formatie een Bambi op glad ijs, maar heeft haar rug gerecht en probeert wat van dit kabinet te maken. En het regeerakkoord leest als een VVD-programma, wat ook haar verdienste is." Andere kiezers omschrijven Yeşilgöz als 'slim', 'daadkrachtig' en vinden dat ze rustig blijft tussen coalitiegenoten die elkaar in de haren vliegen.

Toch zijn de geluiden uit de achterban niet allemaal onverdeeld positief. Meerdere kiezers lichten hun steun voor de VVD-leider in het onderzoek toe met weinig enthousiasme: "Na haar aanfluiting bij de verkiezingen geef ik haar het voordeel van de twijfel. Ik denk dat ik toch VVD zou stemmen bij gebrek aan een andere partij."

Verloren vertrouwen in Timmermans

Frans Timmermans is een andere partijleider die meer dan eerder op vertrouwen kan rekenen van zijn eigen kiezers. Bijna 9 op de 10 van de GroenLinks-PvdA-stemmers (88 procent) staan nu achter de voorman.

Zulke lage cijfers als Dilan Yeşilgöz heeft Timmermans niet gekend, maar een kwart van de kiezers die op zijn partij stemde, was in juni het vertrouwen in hem verloren. Driekwart (73 procent) steunde hem toen nog.

Timmermans maakt indruk bij APB

Timmermans heeft duidelijk indruk gemaakt bij de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) van vorige week, blijkt uit de reacties die mensen geven. "Na misschien een wat zwakkere aanloop kwam hij bij de Algemene Beschouwingen goed uit de verf. Hij stond mij goed te vertegenwoordigen", schrijft een GroenLinks-PvdA-kiezer.

Gevraagd aan alle deelnemers bestempelt de grootste groep (31 procent) hem nu als leider van de oppositie. Henri Bontenbal (12 procent) en Rob Jetten (8 procent) volgen op afstand.

Vertrouwen in partijleiders sinds de Tweede Kamerverkiezingen van november 2023

Andere partijleiders

Veel andere partijleiders van coalitie- en oppositiepartijen scoorden al goed bij hun kiezers en doen dat nog steeds. Zo staan nog altijd ruim 9 op de 10 PVV-kiezers achter Geert Wilders en scoort Caroline van der Plas vergelijkbare cijfers onder BBB-kiezers. BBB-kiezers lijken Van der Plas niet te straffen voor de in haar achterban impopulaire plannen om mestrechten in te perken.

In de oppositie blijven bijvoorbeeld Henri Bontenbal (CDA), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Chris Stoffer (SGP) het erg goed doen.

Ontevredenheid bij NSC

Jimmy Dijk van de SP wordt steeds bekender én populairder bij zijn eigen kiezers. Inmiddels staat 87 procent achter hem als leider van de socialisten, een stuk meer dan bij zijn aantreden (62 procent). Toen kende 29 procent hem nog niet, nu is dat nog 5 procent.

De enige achterban die ontevreden is met het leiderschap is die van NSC. Zowel Pieter Omtzigt als vervanger Nicolien van Vroonhoven heeft nog niet de helft van de kiezers die in november op NSC stemde achter zich.