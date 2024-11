De VVD kwam vandaag in Den Bosch samen voor het najaarscongres. Het zijn politiek roerige tijden. Niet zozeer voor de partij zelf, maar wel voor de coalitie. VVD-kiezers houden vertrouwen in partijleider Dilan Yeşilgöz, al geldt dat niet voor het kabinet.

"Van buiten Den Haag ziet het er rommelig uit. Van dichtbij ook trouwens." In haar toespraak op het partijcongres benoemde partijleider Dilan Yeşilgöz de chaotische gebeurtenissen van de afgelopen weken in Den Haag kort, maar ze ging er verder niet op in.

Liberalisme tegenover populisme, of toch samen?

Het eindeloze gehakketak over een noodwet die er nooit kwam. Het opstappen van staatsecretaris Nora Achahbar, die niet kon leven met de polariserende omgangsvormen en - de bijna val van het kabinet. Het was alles behalve rustig in politiek Den Haag.

Op het partijcongres maakt Yeşilgöz duidelijk dat de VVD in het kabinet met PVV, BBB en NSC moet blijven zitten, zodat de plannen uit het hoofdlijnenakkoord kunnen worden uitgevoerd. Daar voegde ze aan toe: "Het liberalisme zal het populisme uiteindelijk verslaan."

Bekijk ook VVD wil overlastgevende arbeidsmigranten 'terugkeerpremie' geven om te vertrekken

'Het maakt niet uit vanuit welke stoel je dat doet'

Maar kan dat wel, vanuit een kabinet met de PVV? Yeşilgöz denk van wel, vertelt ze. "Ik ben overtuigd dat het liberalisme, staand voor individuele vrijheden, maar ook met concrete oplossingen, het populisme zal verslaan."

"Het maakt niet uit vanuit welke stoel je dat doet", vervolgt de partijleider. "Wij zitten in het kabinet om bij te dragen aan stabiel landsbestuur. Daar moet het over gaan. En niet de hele tijd over onszelf."

VVD stabiel in zetelpeiling

De laatste zetelpeiling van EenVandaag en Verian laat zien dat de VVD nog weinig last heeft van spanningen in en rond de coalitie. De partij zou nu 22 zetels halen, amper minder dan bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen van een jaar geleden.

Ook partijleider Dilan Yeşilgöz staat er goed op bij kiezers. Na een moeizame formatie, waarin het imago van de voorvrouw een flinke deuk kreeg door onduidelijkheid over het of en hoe regeren met de PVV, is haar vertrouwenscijfer inmiddels een stuk hoger. Eind oktober zeiden 8 op de 10 VVD-kiezers in haar te geloven.

Vertrouwen van VVD-kiezers in Dilan Yeşilgöz als partijleider

'Komt helemaal niets uit kabinet'

Dat geldt niet voor het kabinet. Uit onderzoek van EenVandaag eerder deze week onder ruim 4.100 VVD-kiezers blijkt er namelijk wél flink chagrijn te zijn over het kabinet, waar de VVD onderdeel van uitmaakt. Vorige maand stonden de meeste VVD-kiezers (56 procent) nog achter de ploeg van premier Dick Schoof, maar inmiddels is nog maar een minderheid (45 procent) positief gestemd.

Vooral het gebrek aan daadkracht steekt de groep VVD-kiezers die negatief tegen het kabinet aankijkt. "Een hoop gesteggel en geruzie, maar er komt niets, maar dan ook helemaal niets uit", zegt een teleurgestelde VVD'er in het onderzoek.

Prominente VVD'ers steunen Yeşilgöz

Op het congres wordt duidelijk dat de overgrote meerderheid van de VVD-leden pal achter de koers van partijleider Yeşilgöz staat. Ook prominente VVD'ers sluiten zich daarbij aan, al willen zij ook resultaten zien. "Geen woorden maar daden", zegt oud-staatssecretaris Eric van der Burg.

Voormalig viceminister-president Annemarie Jorritsma sluit zich daarbij aan. "Ze moeten het nog wel waarmaken. Ik zou graag wel wat concreets willen zien." Minister van Klimaat en Groene Groei Sophie Hermans (VVD) benadrukt: "Zijn we klaar? Nee. Moet er nog veel gebeuren? Ja. Iedereen is bezig met het uitvoeren van de opdracht."

Niet iedereen tevreden

Toch is er een kleine groep onder leiding van oud-kamerlid Pim van Strien die zich zorgen maakt. Zorgen over de normen en liberale waarden van de partij. "We hebben de afgelopen maanden te vaak gezien dat de VVD zaken accepteert die vanuit liberaal perspectief niet zouden moeten kunnen."

"Als er wordt opgeroepen om demonstranten vanwege hun achtergrond het land uit te zetten, burgemeesters het land uit te zetten, om de Eerste Kamer te passeren omdat het misschien lastig wordt met een wetsvoorstel, dan moet je dat niet doen. Houd je bij je kernbeginselen en opereer vanuit die kracht en soevereiniteit."