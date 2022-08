De VVD verliest 2 zetels in de laatste zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos. Kiezers hebben moeite met de keuzes van de partij in de stikstof- en asielcrisis. Het CDA blijft ondanks de uitspraken van Wopke Hoekstra staan op 9 zetels.

Het is de vierde maand op rij dat de VVD zetels verliest. In april kon de partij van premier Mark Rutte nog rekenen op 34 zetels. Deze maand staat de VVD op 27 zetels. Bij de aanpak van de asielcrisis en de stikstofcrisis moet de partij compromissen sluiten met andere coalitiepartijen, waaronder D66. Daar zijn kiezers niet blij mee.

Partijoverzicht

Winst voor JA21

Een deel van de teleurgestelde VVD-kiezers stapt over naar JA21. Joost Eerdmans' partij krijgt er deze maand 3 zetels bij en komt daarmee uit op 9 zetels. "Ik hoop dat JA21 standvastiger is in haar standpunten en minder water bij de wijn doet dan de VVD. Ik heb altijd VVD gestemd, maar ben helemaal klaar met de afgezwakte versie van hun oorspronkelijke standpunten", schrijft een JA21-kiezer.

De vraag is wel hoe houdbaar deze zetelwinst is voor de partij. JA21 schommelt al een jaar tussen de 5 en 8 zetels.

Geen Hoekstra-effect

De uitspraak van Wopke Hoekstra in het AD over dat de stikstofdoelen 'niet heilig' zijn voor zijn partij heeft het CDA geen winst maar ook geen verlies opgeleverd. Het CDA blijft staan op 9 zetels.

Zetelpeiling

Hoekstra kon op steun rekenen van zijn achterban, maar hij kreeg kritiek vanuit de rest van het kabinet. Het zette de verhoudingen binnen de coalitie op scherp.

Zorgen over onderling vertrouwen

Dat de verhoudingen op scherp staan, blijkt ook uit aanvullend onderzoek van EenVandaag onder 25.000 leden van het Opiniepanel. Slechts 1 op de 10 (11 procent) denkt dat er voldoende vertrouwen bestaat tussen bewindslieden in het kabinet om nog met elkaar verder te regeren.

Ook onder kiezers van coalitiepartijen is dit laag. Een kwart van de VVD- (24 procent) en D66-kiezers (26 procent) vindt het onderlinge vertrouwen voldoende. Bij de achterbannen van de ChristenUnie en het CDA denken respectievelijk 13 procent en 14 procent dat het vertrouwen goed genoeg is om verder te regeren. Ondanks het gebrek aan vertrouwen lijkt het de meesten toch het beste dat dit kabinet doorgaat. "Ze zullen wel moeten", schrijft een VVD-kiezer. "We kunnen nu geen regeringscrisis gebruiken met al die ellende wat speelt."