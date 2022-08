De ChristenUnie lijkt het CDA te volgen als het gaat om de stikstofdoelen. CDA-leider Wopke Hoekstra noemde het jaar 2030 eerder 'niet heilig'. Nu zegt Gert-Jan Segers bijna hetzelfde: "We moeten ons niet fixeren op dat jaartal."

De ChristenUnie-voorman zegt dat voorafgaand aan het debat over de uitspraken van CDA-leider Hoekstra. Hoekstra kreeg veel kritiek toen hij vrijdag in een interview met het AD leek af te stappen van het kabinetsdoel om de stikstofuitstoot in 2030 te hebben gehalveerd.

'Veel andere dingen heilig'

De ChristenUnie is de tweede coalitiepartij die niet koste wat het kost lijkt te willen vasthouden aan de afspraken. "Voor mij zijn veel andere dingen heilig", zegt Segers erover. "Waar het nu om gaat is dat je goed voor de natuur gaat zorgen en weer met de boeren om tafel gaat. Hoe zorgen we dat er landbouw komt die in goede balans met de natuur is?"

Tegelijkertijd zegt Segers niet dat er per se van het afgesproken jaartal 2030 afgeweken moet worden. "Dat vraag ik niet. Ik kijk nu naar Johan Remkes, naar het proces. Dan kan er van alles worden aangepast, maar dat doe je met elkaar en dat doe je al pratend."

ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers reageert op de uitspraken van Wopke Hoekstra

Goed landbouwbeleid

"Dan moet je niet fixeren op een jaartal en niet fixeren op elkaar. We moeten nu vooral aan de slag." Is dat alleen niet precies hetzelfde standpunt als dat van het CDA? "Maar dat vind ik ook", geeft Segers toe. "Daarom hebben we Remkes gevraagd om met boeren, natuurorganisaties en iedereen die een belang heeft te praten en te komen met goed natuurbeleid. Dat is waar het om gaat."

Toch staat 2030 als een vaste afspraak in het regeerakkoord tussen VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. "Ja, dat staat er. Tot het tegendeel blijkt, tot het zou worden aangepast. Maar het is nu van belang dat we met elkaar praten, aan tafel gaan, eruit komen en werk maken van goed landbouwbeleid."

Bekijk ook Kan het kabinet afwijken van de stikstofdoelen in 2030? En nog 6 vragen over de uitspraak van Wopke Hoekstra aan politiek commentator Joost Vullings

Perspectief voor boeren

Segers benadrukt dat het stikstofbeleid belangrijk is en er afspraken gemaakt moeten worden. "Ik wil geen valse hoop bieden en zeggen: alles blijft bij het oude of we gaan het heel rustig aan doen. Er moet nu een goed plan worden gemaakt en goed perspectief voor boeren worden geschetst, zodat zij zich kunnen aanpassen aan beleid dat meer rekening houdt met de natuur. Daar moeten we ze bij helpen."

"Maar we moeten niet denken: dat kan wel tot 2035 of 2040 wachten", benadrukt de ChristenUnie-leider tot slot. "Daar moeten we vandaag mee beginnen. Hoe dat zich door de tijd voltrekt, dat zien we dan wel weer. Maar we moeten nu een begin maken."

'Hoekstra leek alleen te staan, nu niet meer'

Politiek verslaggever Marloes Lemsom noemt het opvallend dat ook Segers ruimte open lijkt te laten rondom 2030. "Segers weet ook dat op het moment dat hij ruimte laat, hij zich eigenlijk in het kamp van het CDA schaart."

"Hoekstra leek alleen te staan in zijn uitspraken, maar nu lijkt het er steeds meer op dat D66 alleen komt te staan." Die partij heeft al laten weten juist streng vast te houden aan 2030. Ook de VVD doet dat nog.

Wachten op Remkes

Welke gevolgen de uitspraken van Segers hebben, is nog niet te zeggen, zegt Lemsom. "Die kennen we pas als Johan Remkes komt met zijn advies. Het zou kunnen dat daar iets soortgelijks over dit jaartal in komt te staan. Wat dit gaat betekenen weten we daarom nu nog niet."

Het Kamerdebat over de uitspraken van Hoekstra zal niet veel veranderen, verwacht ze. "Vandaag wordt vooral heel politiek, er komt nu nog geen duidelijke verandering. Veel partijen schamen zich ervoor dat er nu wéér over een ruzie moet worden gepraat."