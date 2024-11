Ruim de helft vindt dat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 moet halen, maar meer maatregelen liggen gevoelig. Ook onder coalitiestemmers is dat voelbaar: de meeste PVV- en BBB-kiezers willen dat hun partij uit het kabinet stapt als het te veel wordt.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 25.000 leden van het Opiniepanel. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving loopt Nederland 5 jaar achter op de klimaatdoelen en moet het kabinet meer doen om die te halen. Minister Sophie Hermans erkent dat en wil begin volgend jaar extra maatregelen presenteren. Hoewel ruim de helft van de mensen (56 procent) die doelen nog steeds wil halen, liggen die extra maatregelen gevoelig, zeker bij kiezers van de coalitiepartijen.

Moet de overheid de klimaatdoelen 2030 en 2050 halen?

Ook VVD'ers tegen meer maatregelen

Zo delen vier op de tien mensen in het land (39 procent) de wil van minister Hermans om meer maatregelen in te voeren. De meeste mensen, 56 procent, zijn daar tegen, ook als de doelen daardoor niet worden gehaald. Iemand schrijft: "Andere landen trekken zich steeds minder aan van het klimaat. We moeten wel iets doen, maar economisch niet te ver achter gaan lopen daardoor."

Meer klimaatmaatregelen of niet?

Binnen de coalitie verzetten zich niet alleen de doorgaans klimaatsceptische kiezers van PVV (92 procent) en BBB (90 procent) tegen extra maatregelen. Ook twee op de drie VVD-kiezers (65 procent) willen niet dat Hermans - een minister van hun eigen partij - een stap extra zet.

Kabinetscrisis waard

PVV- en BBB-kiezers vinden dit thema zelfs een kabinetscrisis waard. 59 procent van de PVV-kiezers en 54 procent van de BBB-kiezers vinden dat hun partij uit de regering moet stappen als het kabinet in hun ogen te veel maatregelen wil nemen om klimaatverandering tegen te gaan.

Een BBB-kiezer zegt daarover: "De al zwaar belaste middenklasse gaat de klappen vangen. Caroline van der Plas moet daar echt een streep trekken." Ruim een derde (38 procent) van de VVD-kiezers vindt ook dat hun partij dat moet doen. "Er zijn grotere problemen waar de burger een oplossing voor wil. Dit onderwerp komt als dat op orde is", zegt een VVD-kiezer.

'Vooral bedrijven moeten meebetalen'

Veel kiezers vrezen zelf te moeten meebetalen aan de klimaattransitie. Zes op de tien hebben er weinig tot geen begrip voor als zij de rekening van ervan krijgen gepresenteerd. Een meerderheid vindt dat vooral bedrijven en de overheid de lasten moeten dragen.

Heeft men begrip voor het zelf meebetalen aan de klimaattransitie?

Als de overheid wil dat burgers zich inzetten voor het klimaat moet daar meer financiële ondersteuning voor komen: 56 procent vindt nu dat burgers onvoldoende worden geholpen om klimaatbewuster te leven.

'Klimaat niet geholpen met dit kabinet'

Kiezers hebben lage verwachtingen van dit kabinet als het gaat om klimaat. Driekwart (73 procent), zowel coalitie- als oppositiekiezers, verwacht dat dit kabinet niet gaat bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Maar slechts een minderheid (39 procent) vindt dat het kabinet te weinig doet. Een kwart (25 procent) vindt het te veel en nog eens een kwart (23 procent) vindt het ongeveer goed.

Waar het voor sommige coalitiekiezers nog wel een tandje minder kan, zijn veel kiezers van de oppositie verbolgen over wat het kabinet doet. Zo vinden kiezers van GL-PvdA (96 procent), Partij voor de Dieren (94 procent), D66 (90 procent), maar ook die van het CDA (54 procent) dat het kabinet te weinig doet.

Kerncentrales of duurdere benzine?

EenVandaag legde panelleden ook losse klimaatmaatregelen voor die het kabinet zou kunnen nemen om klimaatverandering tegen te gaan. De breedste steun is er voor de bouw van twee extra kerncentrales in Nederland, zoals het kabinet al van plan is. Tweederde (65 procent) vindt dat daar op moet worden ingezet. Ook is er redelijk wat draagvlak voor de invoering van rekeningrijden en het bouwen van meer windmolens op zee.

Hoeveel steun is er voor mogelijke klimaatmaatregelen?

Bij meer windmolens op land (35 procent steun), het duurder maken van vlees (33 procent) of brandstof (24 procent), en het verplichten van een warmtepomp in huishoudens (23 procent) kan het kabinet rekenen op beduidend meer weerstand. Dit zijn allemaal maatregelen die de portemonnee of de directe leefomgeving van mensen raken.