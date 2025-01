Een minderheid verwacht dat we op de Verenigde Staten onder Donald Trump kunnen rekenen als Nederland onder vuur komt, terwijl dat wel zou moeten volgens NAVO-afspraken. Ook vreest een meerderheid dat Trumps beleid de Nederlandse economie zal schaden.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 21.000 leden van het Opiniepanel. Donald Trump begint maandag aan zijn tweede termijn als president van de Verenigde Staten, maar hij heeft zich in de aanloop al flink laten gelden met een aantal opzienbarende uitspraken.

'Wispelturige man'

Zo dreigde de nieuwe president dat 'wanbetalers', NAVO-lidstaten die volgens hem te weinig uitgeven aan hun defensie, niet langer op Amerikaanse militaire steun hoeven te rekenen. Nederland heeft de afgelopen jaren flink bijgelegd, maar dat is voor Trump niet genoeg.

De woorden van Trump zijn duidelijk aangekomen: 4 op de 10 (44 procent) denken dat de Verenigde Staten, onder Trump, komt helpen als Nederland wordt aangevallen door een ander land. Anderen denken van niet (37 procent) of twijfelen erover (20 procent). "Ik ben bang dat geen enkel land echt op deze wispelturige man, met incapabele adviseurs, kan rekenen wanneer de nood aan de man komt", schrijft een deelnemer. Vooral om die reden denkt de helft (53 procent) dat het tweede presidentschap van Trump een negatieve invloed zal hebben op de veiligheid in Nederland.

Ingrijpen bij inname Groenland

Trump heeft gezegd dat NAVO-landen jaarlijks 5 procent van hun bbp moeten uitgeven aan defensie. Voor Nederland zou dat een verhoging zijn van 22 naar 55 miljard euro. Over die eis zijn mensen verdeeld: 50 procent maakt zich er zorgen over, 44 procent niet. Die laatste groep vindt vooral dat het juist goed is dat Nederland zorgt dat het zijn eigen boontjes kan doppen.

Meer zorgen (56 procent) zijn er over de drift van Trump om Groenland in te lijven, desnoods met militaire druk. Dat land is nu onderdeel van Denemarken, maar Trump zou het graag bij Amerika voegen vanwege de strategische ligging ten opzichte van Rusland, en vanwege grondstoffen. De helft (48 procent) vindt dat Nederland moet ingrijpen als de aanstaande president echt een poging waagt.

Hoe denken mensen over een aantal plannen die Trump heeft voor zijn tweede termijn?

Zorgen over importtarieven

Ook Trumps economische plannen laten mensen in Nederland niet onberoerd. Onder het mom van zijn 'America First'-beleid wil Trump importheffingen verhogen voor producten die het land binnenkomen. 6 op de 10 (59 procent) zijn hier bezorgd over. Deze deelnemers zijn niet alleen bang dat er minder Nederlandse producten naar Amerika gaan, maar denken ook dat Europa erop reageert met eigen maatregelen.

"Als Trump de helft doorvoert van wat hij roept, krijgen we een handelsoorlog die voor Nederland slecht is", schrijft een deelnemer. Een meerderheid (64 procent) denkt dan ook dat het tweede presidentschap van Trump een negatieve impact heeft op de Nederlandse economie.

Relatie Nederland en Amerika

Hoe moet het Nederlandse kabinet zich verhouden tot Trumps Verenigde Staten? Ondanks de zorgen over Trump en zijn beleid, vindt de grootste groep (49 procent) dat de verhoudingen hetzelfde moeten blijven. "De enige manier om escalatie te voorkomen is om Trump zoveel mogelijk te vriend te houden, zonder je eigen grenzen uit het oog te verliezen", denkt een deelnemer.

Een kwart (26 procent) vindt wel dat Nederland meer afstand moet nemen van Amerika, maar een bijna even grote groep (20 procent) wil juist meer toenadering zoeken. "Nederland is pragmatisch, juist Trump valt te paaien met deals. Ondertussen wel energie steken in meer Europese samenwerking", zegt een deelnemer. Uit eerder onderzoek van EenVandaag bleek de herverkiezing van Trump pro-EU-sentiment aan te wakkeren.