Een bepaalde plek mijden vanwege je seksuele geaardheid of gender-identiteit: 57 procent van lhbti+'ers houdt bij het boeken van hun vakantie rekening met hoe het op de bestemming met de acceptatie gesteld is.

Dat blijkt uit het jaarlijkse Pride-onderzoek van EenVandaag onder leden het Opiniepanel. Aan het onderzoek deden 2.655 mensen mee uit de lhbti+-gemeenschap (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse en queer personen).

Geen streng religieuze landen

Voor de hand ligt dat landen met een streng religieuze inslag of waar straffen op homoseksualiteit staan, voor veel lhbti+'ers bij voorbaat afvallen. Veel deelnemers laten weten dat regio's als het Midden-Oosten of delen van Afrika voor hen altijd een no-go zullen zijn.

Daarbij nemen ze hun veiligheid in overweging, maar ook als zij hun geaardheid verborgen kunnen houden, zouden ze die landen uit principe niet willen sponsoren door ernaar toe te gaan. "Ik zou zelfs nooit een overstap willen maken in een land als Qatar", vertelt een deelnemer. "Niet uit angst dat me iets wordt aangedaan op het vliegveld, maar puur om de lhbti+-rechten daar."

Rekening met lhbti+-acceptatie bij vakantie

Meer rekening dan voorheen

Maar ook in Europa speelt het veranderende politieke klimaat een rol in de keuze voor vakantiebestemmingen. Een derde (36 procent) van de ondervraagden geeft aan in de afgelopen 5 jaar meer rekening te houden met de heersende opvattingen in een vakantieland.

Deze deelnemers geven aan vooral landen te mijden waar de sfeer rondom lhbti+'ers 'grimmiger' is geworden. "Ik ben in 2018 in Hongarije geweest en in 2010 in Polen, maar ik zou er nu niet zo snel meer heen gaan", laat iemand weten.

'Grote moeite met Italië'

Maar ook Italië - toch altijd een populair vakantieland - is sinds kort vaker op het lijstje van onvriendelijke bestemmingen komen te staan. Enkele deelnemers wijzen op het politieke klimaat, dat onder premier Giorgia Meloni conservatiever is geworden. Zo werd onlangs een wet aangenomen die het moeilijker maakt voor stellen van hetzelfde geslacht om een kind te erkennen.

"Europese landen die recent wetgeving hebben aangenomen tegen lhbti+'ers mijden we", vertelt een panellid. En daar valt voor diegene nu ook Italië onder: "Daar heb ik grote moeite mee, omdat we daar vroeger altijd graag heen gingen."

Wel of niet aanpassen?

Toch zegt een aanzienlijk deel (41 procent) van de gemeenschap geen rekening te houden met lhbti+-acceptatie bij het kiezen van een vakantie. "Ik ben erg reislustig, je houdt anders geen landen meer over", legt een van hen uit.

Wel is deze groep op sommige bestemmingen extra voorzichtig, door bijvoorbeeld hun gedrag of kleding aan te passen. Maar anderen, waaronder deze deelnemer, hebben daar geen zin in: "Ik loop niet met een neon bord waar 'I am gay' op staat, maar ik wil me ook niet voordoen als iets dat ik niet ben."