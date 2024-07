In de eerste zetelpeiling na de installatie van het kabinet-Schoof verliest de PVV 4 zetels. Vorige maand liep er ook al zo’n groep kiezers weg bij de partij van Geert Wilders. Dat blijkt uit de nieuwe zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos I&O.

De PVV staat nu op 40 zetels: nog altijd 3 meer dan de 37 zetels die de partij in november bij de Tweede Kamerverkiezingen haalde, maar wel het laagste aantal in de peilingen sindsdien. Het CDA wint juist: die partij krijgt er 3 virtuele zetels bij en staat nu op 9.

Nieuwe kiezers weer weg

Al snel na de verkiezingswinst trok de PVV nieuwe kiezers aan en steeg eerder dit jaar richting de 50 zetels in de peiling. Vooral mensen die bij de verkiezingen nog thuis waren gebleven, en mensen die VVD en NSC hadden gestemd, vonden hun weg naar de partij van Wilders.

Maar het zijn vooral die 'nieuwe' kiezers die de partij nu ook weer verlaten. Mensen die bij de verkiezingen al op de PVV stemden, blijven de partij juist grotendeels trouw.

Zoveel zetels haalde de PVV het afgelopen jaar in de zetelpeiling.

'Gebrek aan kundige mensen'

Een deel van de weggelopen kiezers heeft het gevoel dat 'er nog te weinig gebeurt' nu het nieuwe kabinet is geïnstalleerd. Maar ze wijzen vooral op het gebrek aan ervaring van PVV-politici. Dat valt de weggelopen kiezers op nu de bewindspersonen aan de slag zijn gegaan.

"Door gebrek aan goede mensen ga ik afhaken van de PVV", zegt een voormalig PVV-kiezer. En een ander: "Omdat er geen kundige mensen zitten in de partij. En met alleen schreeuwen kan je geen land regeren." Ook het social mediagebruik van politici stuit kiezers tegen de borst: "Dat domme gedrag op X moet verboden worden voor politici."

Andere coalitiepartijen stabiel

Bij de andere coalitiepartijen verandert er weinig in de zetelpeiling. De VVD staat het hele jaar al rond de 20 zetels en haalt er deze maand 21, dat is 1 zetel meer dan in juni. NSC staat stabiel op 11 (-1) en BBB op 8 (+2). De partij van Caroline van der Plas schommelt sinds de verkiezingen tussen de 6 en 8 zetels.

Bij de verkiezingen, inmiddels 8 maanden geleden, haalden de vier coalitiepartijen samen 88 zetels. Een kleine maand na de installatie van het kabinet-Schoof zijn daar nog 80 zetels van over, nog altijd genoeg voor een meerderheid in de Tweede Kamer.

Bontenbal trekt kiezers

Aan de oppositiekant staat het CDA voor het eerst in lange tijd op winst. De partij krijgt er in de zetelpeiling 3 zetels bij en staat nu op 9. Dat is het hoogste aantal sinds het aantreden van Henri Bontenbal als partijleider, bijna een jaar geleden. En het is vooral hij die de nieuwe kiezers aantrekt.

De manier waarop Bontenbal zich heeft laten zien als oppositie tegen het nieuwe kabinet is veel mensen goed bevallen. Kiezers die overstappen naar het CDA noemen hem 'fatsoenlijk', 'genuanceerd' en 'positief'. "In de verharde Tweede Kamer is hij een rustpunt die standpunten goed en duidelijk kan verwoorden", vat een nieuwe CDA-stemmer een breed gedragen gevoel samen.

Kiezersverloop tussen de Tweede Kamerverkiezingen en nu

PvdA-GroenLinks onveranderd

Verder zijn er weinig verschuivingen in de zetelpeiling. PvdA-GroenLinks staat net als vorige maand op 27. De linkse samenwerking onder leiding van Frans Timmermans werd bij de Tweede Kamerverkiezingen de tweede partij van het land en is dat virtueel nog steeds.

D66 gaat dit jaar op en neer tussen 10 en 12 zetels. Deze maand heeft de partij van Rob Jetten er 10, 2 minder in vergelijking met juni. De rest van de kleinere partijen - CDA en BBB dus uitgezonderd - haalt allemaal tussen de 1 en 5 zetels.

De volledige zetelverdeling van deze maand