1 op 6 werkende vrouwen die (bijna) in de overgang zitten, heeft om die reden weleens een promotie of carrièrekans afgeslagen. Overgangsklachten maken het moeilijk om te functioneren, maar blijken in de praktijk lastig bespreekbaar te maken.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag, onder ruim 2.200 leden van het Opiniepanel die momenteel in de overgang zitten, of daar al klachten van ervaren. Van deze groep werken ruim 1.400 in loondienst.

'Oudere vrouw telt minder mee'

Een derde (32 procent) van werkende vrouwen die (bijna) in de overgang zitten, is bang dat praten over hun klachten ertoe leidt dat zij minder serieus genomen worden op hun werk. Dit heeft ook invloed op stappen die zij zetten in hun carrière.

"Als oudere vrouw tel je al minder mee op de werkvloer, dan kun je alle carrièrekansen wel vergeten", vertelt een panellid. Bij 1 op de 6 vrouwen (16 procent) spelen overgangsklachten zo'n grote rol, dat ze promoties of stappen in de carrière afslaan.

Wat merken vrouwen van overgang op werk?

'Enorm gênant'

De helft (49 procent) van vrouwen in de (pre)menopauze heeft redelijk tot veel last van overgangsklachten tijdens hun werk. Opvliegers, vermoeidheid en concentratiegebrek door te weinig slaap zijn veelgehoorde ongemakken. "Enorm gênant als het zweet je opeens uitbreekt tijdens een meeting", licht een panellid toe.

Naast de fysieke klachten, komt er voor veel vrouwen ook een emotioneel component bij kijken. Somberheid, kortere lontjes, en moeite om emoties onder controle te houden maakt voor sommigen dat de omgang met collega's lastiger is.

Wisselende ervaringen

Hoewel een deel er liever niet over begint, geeft de helft (51 procent) aan dat er op hun werkplek wel openlijk over de overgang gepraat wordt. Met wisselende ervaringen. Sommigen vinden het prettig om ervaringen uit te wisselen met anderen die in hetzelfde schuitje zitten, of trekken het onderwerp met humor uit de taboesfeer. "Ik zie niks meer, mijn bril beslaat", grapt een van de panelleden weleens tegen haar collega's.

Anderen kunnen op minder begrip rekenen. Volgens hen wordt er juist iets té lacherig over gedaan, of te veel gebagatelliseerd. Van 'zuchtende, jongere leidinggevenden', tot het 'lacherig wegwuiven' wanneer het onderwerp zich aandient.

Ziek melden vanwege overgangsklachten

Uitval door klachten

Dat gebrek aan begrip maakt ook dat de meeste vrouwen die zich ziek melden vanwege overgangsklachten, niet bij hun werkgever aangeven dat het door de overgang komt. Toch komt het geregeld voor dat vrouwen zich om die reden ziek moeten melden. In totaal meldt een kwart (24 procent) zich weleens ziek vanwege overgangsklachten, waarvan 1 op de 8 (13 procent) zelfs regelmatig.

In de ergste gevallen leidde het langer doorlopen met klachten tot meer ingrijpende gevolgen, zoals een tijdelijke uitval met een burn-out of in de ziektewet, of tot het opzeggen van een baan. Opvallend genoeg legden sommige vrouwen, waaronder dit panellid, pas achteraf de link met de overgang: "Ik heb 4 maanden met een burn-out thuis gezeten. Nu weet ik dat het een ongelukkige samenkomst was van omstandigheden én de overgang."

'Verlof is niet de oplossing'

Een speciaal verlof voor vrouwen in de overgang zou mogelijk een uitweg kunnen bieden. Toch is zelfs de doelgroep daar geen uitgesproken voorstander van: 39 procent is voor zo'n regeling, terwijl een even grote groep (40 procent) daar tegen is. Zij geven aan dat vrouwen de overgang verschillend ervaren, waardoor een speciaal verlof volgens hen 'onpraktisch' en 'fraudegevoelig' zou zijn.

Een uitzonderingspositie op het werk is volgens hen dus niet de oplossing. Met meer begrip en het bespreekbaar maken van overgangsklachten kom je al een heel eind, legt een deelnemer uit: "Begrip is al het halve werk. In goed overleg met je leidinggevende is er altijd wel een oplossing voor de momenten dat het nodig is."