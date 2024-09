7 op de 10 mensen vinden dat de politie-inzet bij voetbalwedstrijden omlaag moet, zelfs als clubs daardoor minder supporters toe kunnen laten. Dat zijn niet alleen voetbalhaters: ook supporters zijn in meerderheid voor dat idee.

Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 7.600 leden van het Opiniepanel die weleens een wedstrijd in het betaalde voetbal bezoeken. Deze zomer deed D66 een voorstel om de inzet van politieagenten rond wedstrijden te halveren. Volgens de partij moeten clubs zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid in de stadions, zodat agenten meer tijd overhouden voor ander politiewerk.

Prioriteit voor voetbal 'absurd'

6 op de 10 (62 procent) mensen die weleens een profwedstrijd bezoeken, kunnen zich vinden in dat voorstel. Zij vinden het 'absurd' dat voetbal prioriteit krijgt, terwijl de politie al mensen tekort komt. "Misschien moeten clubs dat zelf gaan regelen en betalen, politie-inzet elders is meer gewenst", licht een panellid toe.

Dat sommige clubs daardoor mogelijk minder supporters in het stadion toe kunnen laten, omdat zij niet de middelen hebben om die veiligheid zelf te garanderen, nemen deze deelnemers voor lief. Zo stelt een bezoeker voor om bij risicowedstrijden het aantal uitsupporters te bepalen 'naar rato van de dreiging'.

Hoe denken stadionbezoekers en andere panelleden over politie-inzet bij voetbalwedstrijden?

'Niet de dupe'

Maar niet iedereen ziet dat zitten. 3 op de 10 (29 procent) bezoekers zien liever dat de politie-inzet bij profwedstrijden blijft zoals het is, ook als dat betekent dat er minder agenten beschikbaar zijn voor andere politietaken in de regio.

Deze groep ziet wel het dilemma, maar schrijft de oorzaak eerder toe aan de algemene capaciteitsproblemen bij de politie. Clubs en supporters mogen daar wat hun betreft 'niet de dupe van worden'. "Ik vind dat ik, als seizoenkaarthouder en belastingbetaler, ook aanspraak mag maken op politie-inzet bij een evenement dat ik bezoek", vindt een deelnemer.

Structureel geen uitsupporters

Tegelijkertijd vindt een ongeveer een kwart (26 procent) van de voetbalfans dat het beperken van supportersaantallen nog een stap verder zou mogen gaan. Zij zien het structureel niet meer toestaan van uitsupporters als goede maatregel om agressie tegen te gaan. "Dat lost vrijwel alle problemen op. De uitsupporters kunnen in hun eigen stadion de wedstrijd op een groot scherm volgen", stelt een deelnemer voor.

Voor het grootste deel van de bezoekers, 63 procent, gaat dat toch een stap te ver. Een Feyenoord-supporter uit het panel licht toe: "In de Kuip maken zeker de thuissupporters een groot deel van de sfeer, maar zonder uitsupporters is het toch altijd een stuk saaier en vlakker. Die horen er gewoon bij."

Hoe denken stadionbezoekers over maatregelen tegen wangedrag in het profvoetbal?

Alcoholverbod

Tegelijkertijd vraagt de aanwezigheid van uitsupporters ook een hogere politie-inzet, door agressie in en rondom de stadions. Alleen in het afgelopen weekend ging het al mis bij verschillende Eredivisiewedstrijden. Om agressie tegen te gaan, vindt ruim de helft (54 procent) van mensen die weleens een stadion bezoeken dat er geen alcohol geschonken zou moeten worden.

Die groep hoopt dat een verbod leidt tot minder 'idiote acties'. "Alcohol verlaagt de grenzen, dus het zou een oplossing kunnen zijn", denkt een panellid. Maar of zo'n verbod in de praktijk gaat helpen, daar twijfelt een deel aan. Zij denken vooral dat het 'lastig te handhaven' is dat er niks naar binnen wordt gesmokkeld, of merken op dat veel supporters 'al bezopen' zijn als ze het stadion binnenkomen.

Meldplicht

Waar de bezoekers nog het meest voor zijn, is een meldplicht voor supporters met een stadionverbod. 9 op de 10 (92 procent) van die panelleden zien dat het liefst vandaag nog gebeuren. "Zorg dat de notoire relschoppers het stadion niet meer in komen, met een meldplicht tijdens wedstrijden. In Engeland werkt het," pleit een deelnemer.

Toch hebben panelleden ook bij deze maatregel twijfels over de uitvoerbaarheid van de handhaving. En daar komt de overbelasting van de politiecapaciteit weer om de hoek kijken, vindt ook dit panellid: "Een meldplicht is mooi, maar niet overal zijn politieposten en de politie is al druk genoeg."