De meeste mensen willen dat er een verbod komt op zogenaamde 'homogenezing'. 7 op de 10 (69 procent) vinden dat therapie om iemands geaardheid of identiteit te onderdrukken strafbaar moet worden. 2 op de 10 vinden dat niet nodig.

Dat blijkt uit het jaarlijkse Pride-onderzoek van EenVandaag, waar 23.050 leden van het Opiniepanel aan meededen. Daarin werden panelleden gevraagd naar lhbti+-vriendelijke en -onvriendelijke wetten die de laatste jaren zijn aangenomen.

Coalitiekiezers tegen homogenezing

Homogenezing, de controversiële en onbewezen therapievorm, is in tegenstelling tot in veel landen om ons heen, hier niet verboden. De vorige Tweede Kamer wilde het wel strafbaar maken, maar volgens de Raad van State is dat verbod in strijd met grondrechten zoals de vrijheid van godsdienst. De wet staat sindsdien in de ijskast en met een nieuwe Tweede Kamer is het maar de vraag of de wet nu nog genoeg steun zou halen.

Als het aan de meeste kiezers van de coalitiepartijen in de nieuwe Tweede Kamer ligt, wordt de komende jaren werk gemaakt van de wet. Zo zijn 60 procent van de PVV-kiezers en 77% van de NSC-kiezers voor. Tegenstanders (20 procent) zitten vooral bij de SGP en de ChristenUnie. "Als iemand de keuze maakt om die therapie te volgen, moet hij of zij dat zelf weten. Net zo goed als die zelf moet weten hoe hij of zij zichzelf noemt", zegt een ChristenUnie-stemmer.

Hoe denken kiezers over het strafbaar stellen van homogenezing?

'Beschermen tegen onomkeerbare ingrepen'

Een stuk minder steun is er voor een andere lhbti+-vriendelijke wet die onlangs in Spanje werd aangenomen. Daar kan iedereen boven de 16 jaar het geslacht op het identiteitsbewijs aanpassen. Mensen moeten daar een verklaring voor invullen, die ze 3 maanden later moeten bevestigen. Eerder hadden ze daar een medisch rapport voor nodig en bewijs dat ze al minstens twee jaar hormoonbehandelingen ondergaan.

Slechts een derde (36 procent) vindt dat dit ook in Nederland moet kunnen. Meer mensen, 46 procent, ziet dat niet zitten. Tegenstanders zitten weer bij gelovige partijen, maar ook de meeste PVV- en BBB-kiezers zien dat niet zitten. Zij zijn niet allemaal tegen het recht op het aannemen van een andere genderidentiteit, maar er zijn vooral twijfels over de leeftijd waarop dat kan. Een BBB-kiezer schrijft daarover: "Met 16 jaar is het mogelijk dat je nog niet helemaal gevormd bent. Ik denk dat je pubers moet beschermen voor onomkeerbare ingrepen."

Helft PVV-kiezers voor Hongaarse wet

In andere Europese landen zijn de afgelopen jaren ook lhbti+-onvriendelijke wetten aangenomen. In Hongarije is het 'afbeelden en promoten' van verschillende genderidentiteiten en seksuele oriëntaties aan mensen onder de 18 jaar verboden. Boeken waar lhtbti+'ers in voorkomen mogen niet meer worden verkocht in de buurt van scholen of kerken, en op andere plekken mogen ze alleen worden verkocht in een plastic gesealde verpakking.

Over deze wet zijn kiezers van de coalitie het niet met elkaar eens. Waar NSC- en VVD-kiezers deze wet sterk afkeuren, noemen PVV-kiezers deze controversiële wet eerder goed (51 procent) dan slecht (35 procent). "Kinderen informeren over homo of niet is niet per se een probleem. De woke-onzin die er bij komt kijken is in- en inslecht. Kinderen gaan weleens door een fase heen dat ze graag een jongetje of meisje willen zijn. En vaak gaat dat ook weer voorbij", zegt een PVV-kiezer.

Hoe denken kiezers over de Hongaarse wet die het ‘afbeelden en promoten’ van verschillende genderidentiteiten en seksuele oriëntaties aan minderjarigen?

Italiaanse inperking rechten niet-biologische ouders

In Italië werd het dit jaar moeilijker voor stellen van hetzelfde geslacht om een kind te erkennen. Dat betekent voor de niet-biologische ouder dat die bijvoorbeeld de kinderen niet meer van school mag halen, ze niet mee mag nemen op vakantie, en geen medische behandeling voor hen kan goedkeuren zonder de geschreven toestemming van de biologische ouder. Daarvoor moet de niet-biologische ouder het kind adopteren, een proces dat zo'n 3 jaar duurt en veel geld kost.

Een ruime meerderheid (64 procent) van de leden van het Opiniepanel vindt dat slecht. Bij kiezers van linkse partijen zit, net als bij andere lhbti+-onvriendelijke wetten, de grootste weerstand. Van de coalitie zijn kiezers van de PVV, met 39 procent, nog het meest voor, maar er zijn bijna net zoveel tegenstanders (43 procent) in de achterban van Wilders.