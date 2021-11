Voor de avondlockdown die sinds deze week geldt, is maar weinig steun. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Slechts een derde (33 procent) is positief over het pakket maatregelen. Zes van de tien (61 procent) oordelen negatief: "De logica is zoek."

Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis is nu een duidelijke meerderheid negatief over het totaalpakket. Bijna altijd kon het kabinet op de steun van de meeste deelnemers rekenen voor ingrijpende maatregelen als een lockdown of een avondklok. Het negatieve sentiment leeft breder, want over de hele linie dalen de vertrouwenscijfers in de aanpak van het kabinet. Opiniepeiler Gijs Rademaker zegt hierover: "Meestal zien we het vertrouwen stijgen wanneer er flink wordt ingegrepen, maar dat is nu niet het geval. De onvrede overheerst."

Bijna niemand tevreden

Het lijkt erop dat bijna niemand echt tevreden is met de avondlockdown. De helft (48 procent) is negatief omdat ze de maatregelen binnen het huidige pakket te weinig vinden. Waarom geen hardere maatregelen of een volledige lockdown, vragen veel mensen zich af. "Ik vind het nog veel te licht, we moeten alles op alles zetten voor dat uitgeputte ziekenhuispersoneel", zegt iemand.

De groep die roept om strengere maatregelen is gegroeid: 2 weken geleden, bij het aankondigen van de 'milde lockdown', vond nog een derde (35 procent) dat het strenger moest. Deze deelnemers willen liever een paar weken doorbijten om het virus een harde klap toe te brengen dan doormodderen met halfslachtige maatregelen.

Kwart wil juist minder maatregelen

Tegelijk vindt een kwart juist dat er te hard wordt ingegrepen: 16 procent vindt dat er te veel maatregelen gelden, één op de tien (9 procent) ziet liever alle beperkingen verdwijnen.

Slechts 16 procent oordeelt dat het kabinet nu de juiste hoeveelheid maatregelen neemt. Een panellid schrijft: "Ik hoop dat het voldoende is, zo zijn er in ieder geval minder contactmomenten."

Voor- en tegenstanders van de nieuwe maatregelen in de avondlockdown

Regie kwijt

Veel deelnemers hebben de indruk dat het kabinet de regie op dit moment kwijt is. De keuzes die nu gemaakt worden komen op hen willekeurig en ondoordacht over. Ze zien niet in hoe eerdere sluitingstijden de instroom in de ziekenhuizen structureel gaat verminderen. Een ondervraagde zegt daarover: "Ik vind het allemaal zo onlogisch en onberedeneerbaar. Winkels na 5 uur dicht ? Dan gaat men vóór die tijd toch massaal winkelen?"

De beslissing om horeca en cultuur vanaf 17.00 uur te sluiten kan dan ook op weinig steun rekenen: slechts vier van de tien ondervraagden kunnen zich hierin vinden. De meeste ergernis is er over het beperken van de tijden waarop amateurs kunnen sporten, slechts 29 procent steunt deze maatregel. "Met buiten sporten en in dierentuinen loop je toch geen geen corona op? Waarom dan sluiting?", vraagt iemand zich af.

Wel steun voor thuiswerken en vaker mondkapjes dragen

Voor een deel van de maatregelen is wel een meerderheid, zoals meer thuiswerken (84 procent), 1,5 meter afstand (81 procent) en het gebruik van mondkapjes (71 procent) op meer plekken. Ook voor het dragen van mondkapjes op de basisschool vanaf groep 6 en op de middelbare school is behoorlijk wat steun.

Over het openhouden van de scholen zijn de deelnemers verdeeld. De helft (51 procent) is blij dat de scholen openblijven. Maar de andere helft had ze liever dicht gezien (42 procent). Volgens deze groep was er met een sluiting van de scholen, die vaak een brandhaard van besmettingen zijn, meer winst te halen dan met veel andere maatregelen.

Scepsis over het hele coronabeleid

Uit het onderzoek blijkt verder dat het draagvlak voor het coronabeleid over de hele linie aan het afbrokkelen is. Net als vorige week is het vertrouwen in de aanpak van de overheid lager dan in alle coronamaanden ervoor (28 procent). Tegelijk blijven de zorgen hoog (72 procent). Vooral dreigende code zwart en het afschalen van de niet-corona behandelingen in de ziekenhuizen vinden mensen erg zorgwekkend.

Ook het vertrouwen in de hoofdrolspelers krijgt een gevoelige tik: premier Mark Rutte geniet 33 procent vertrouwen, minister Hugo de Jonge 31 procent. Nog niet eerder scoorden zij zo laag. En terwijl we in de afgelopen maanden behoorlijk tevreden waren over het vaccinatiebeleid, is ook hier nu een dalende lijn te zien (42 procent vertrouwen). Veel mensen vinden dat er onnodig lang gewacht wordt met de boosterprik.

Vertrouwen overheidsaanpak tijdens de coronacrisis