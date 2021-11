Vlak voor de verwachte doorbraak in de coalitieonderhandelingen tussen de VVD, D66, het CDA en de ChristenUnie, noteren de formerende partijen samen 69 zetels in de nieuwste zetelpeiling. Bij de verkiezingen in maart haalden de partijen er samen nog 78.

Het verschil van negen zetels wordt nu gedragen door twee van de coalitiepartijen; D66 en het CDA. Die partijen staan beide op verlies in de zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos.

VVD zakt gestaag

Dat geldt niet voor de VVD. Die partij zakt weliswaar een zetel vergeleken met vorige maand, maar staat met 34 zetels exact op het aantal zetels dat de partij nu heeft in de Tweede Kamer. Dat is wel voor het eerst sinds de verkiezingen. De afgelopen maanden stond de partij structureel op meer zetels - in augustus waren dat er nog 39. Sindsdien zakt het zetelaantal gestaag.

Ook de ChristenUnie staat in de peiling op hetzelfde aantal zetels als ze nu in de Tweede Kamer hebben, vijf. Sinds de verkiezingen schommelt de christelijke partij tussen de vier en zes zetels.

CDA en D66 op verlies ten opzichte van verkiezingen

Het CDA staat deze maand op 10 zetels (+1). Bij de verkiezingen haalden de christendemocraten er nog 15.

Ook D66 stijgt deze maand een zetel maar staat nog altijd op verlies vergeleken met de verkiezingen. De partij staat nu op 20 zetels, in maart haalde de partij van Kaag er nog 24. De formerende partijen zijn de meerderheid daarmee virtueel al kwijt nog voordat het nieuwe kabinet is aangetreden.

Stabiliteit

In de nieuwste zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos vinden er deze maand verder vrijwel geen verschuivingen plaats. De PVV gaat gelijk op met D66: ook die partij staat nu op 20. Het verschil is wel dat dat voor de PVV juist een virtuele winst van drie zetels is ten opzichte van het aantal huidige kamerzetels.

De laatste zetelpeiling.

Ook bij de andere partijen zijn weinig verschuivingen te zien. De enige uitzondering is de Partij voor de Dieren. Die verliest twee zetels en staat nu op acht. De partij van Esther Ouwehand won de afgelopen maanden gestaag zetels maar zakt nu weer wat terug.