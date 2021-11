Zelf is hij er wel klaar voor: een nieuw ministerschap. Hugo de Jonge was er een half jaar geleden duidelijk over, en daar hebben de afgelopen - loodzware - maanden niets aan veranderd: ‘Als ik gevraagd word, doe ik het weer,’ zei hij in oktober in HLF8.

Maar staan kiezers ook open voor een tweede termijn van De Jonge? Sinds het begin van de coronacrisis ligt de minister voortdurend onder vuur. In de eerste crisismaanden vooral omdat hij voortdurend moet terugkomen op zijn beloftes, begin 2021 omdat de vaccinatiecampagne traag op gang komt. Tegelijk zien we in onze onderzoeken niet alleen kritiek, maar ook veel waardering voor zijn harde werk.

Acceptabel als minister

Op dit moment zouden zo'n vier op de tien kiezers (37 procent) De Jonge acceptabel vinden als minister in een nieuw kabinet. Ongeveer de helft (53 procent) is tegen. Tegenstanders vinden we het meest bij kiezers van PVV, Forum en niet-stemmers.

En natuurlijk zitten daar mensen bij die 'helemaal klaar' zijn met de minister, maar wat opvalt is dat veel deelnemers die hem niet meer terug willen zien, daar uiterst genuanceerd over schrijven. "Zeker als het gaat om het coronabeleid denk ik dat er iemand met een frisse blik naar moet kijken - maar niet omdat hij het niet goed heeft gedaan", geeft iemand als reden. Na 2 jaar lijken de middelen versleten om mensen de coronaregels te laten volgen en De Jonge is het gezicht van die middelen, zeggen sommige panelleden. "Zijn overtuigingskracht als minister is daardoor lager geworden."

'Arts of legerofficier'

Als het specifiek om de functie van zorgminister gaat, zeggen velen dat een arts op de positie een goede keuze zou zijn - en enkelen noemen zelfs een legerofficier naar Portugees model. Of ze willen geen vertrouwde gezichten terugzien in een nieuw kabinet: "Er moet een nieuwe garde komen op alle ministersposten. Dus ook De Jonge moet niet terugkeren."

De Jonge geniet wel steun van de meeste (huidige) coalitiekiezers. Meerderheden van de achterbannen van VVD (81 procent), zijn eigen CDA (87 procent) en de ChristenUnie (57 procent) staan achter een nieuwe termijn als minister, net zoals de helft (49 procent) van de D66-kiezers.

Maar: welke post?

Dus: de Jonge wil zelf door, de meeste kiezers van de formatiepartijen geven hun zegen dus het wachten is op een uitnodiging van Rutte. Die zal niet schrikken van die relatief geringe steun. In onze onderzoeken scoort hij zelf namelijk lager dan zijn collega: zo'n 30 procent van alle deelnemers wil hem terug als premier. De vraag is dus denk ik vooral wélke ministerspost De Jonge aangeboden krijgt.