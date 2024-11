7 op de 10 mensen maken zich zorgen over de veiligheid van Europa als Donald Trump opnieuw president wordt van de Verenigde Staten. Dat komt door zijn houding tegenover Rusland en Israël, en de dreiging om uit de NAVO te stappen.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 23.000 leden van het Opiniepanel. Als Kamala Harris de verkiezingen wint, maakt een kwart (25 procent) zich zorgen over de veiligheid van Europa. "Ik maak me sowieso zorgen over de veiligheid in Europa, ongeacht de uitkomst van deze verkiezingen", licht een deelnemer toe.

Zorgen over de veiligheid van Europa na de Amerikaanse verkiezingen

Escalatie

Volgens de ondervraagden zou een tweede termijn van Donald Trump leiden tot verhoogde spanningen in de wereld. "Trump gaat escaleren, denk ik. Zowel in Oekraïne als in Israël. In Europa plukken we daar de ellende van", vreest iemand.

In de eerste termijn van Trump, tussen 2017 en 2021, voerde hij al een 'America First'-beleid, waarin hij internationale betrokkenheid van de Verenigde Staten wilde terugschroeven. Deelnemers zijn bang dat hij dat beleid nu voort gaat zetten: "Hij zal Poetin zijn gang laten gaan in Oekraïne."

'America First'

Trump heeft tijdens zijn campagne vaak kritiek geuit op de NAVO. Hij suggereerde dat Rusland wat hem betreft NAVO-landen mag aanvallen als die landen niet voldoende uitgeven aan defensie. Dat baart deelnemers zorgen. "Hij trekt z'n handen van Europa en de NAVO af, dan zijn we aan onszelf overgeleverd", legt iemand uit.

Dat vindt overigens niet iedereen geheel onterecht. "We moeten in Europa eens leren onze eigen boontjes te doppen, zodat we niet zo afhankelijk zijn van wie er in de VS aan het roer zit", zegt een andere deelnemer. Sinds het vorige presidentschap van Trump heeft Nederland de defensie-uitgaven opgeschroefd. Dit jaar wordt de 2-procentsnorm van de NAVO gehaald.

De invloed van beide presidentskandidaten op de veiligheid in de wereld

Abraham-akkoorden

Een kwart van de deelnemers (23 procent) denkt dat Trump een positieve invloed gaat hebben op de veiligheid in de wereld. Zij wijzen bijvoorbeeld naar de Abraham-akkoorden: vredesakkoorden die in 2020 werden gesloten tussen Israël en enkele Arabische landen, met steun van de Verenigde Staten. "Wie sloot die akkoorden? Juist ja, Donald Trump!", zegt iemand.

De Abraham-akkoorden zijn na de aanval van Hamas op 7 oktober wel flink onder druk komen te staan: formeel bestaan ze nog, maar gesprekken tussen de landen zijn sindsdien wel opgeschort.

Betrouwbare partner

Ongeveer de helft van de deelnemers (48 procent) denkt dat de verkiezing van Kamala Harris een positieve invloed zal hebben op de wereldvrede. "Ze zal het beleid van Biden voortzetten of verbeteren, waardoor de NAVO veilig is, Oekraïne ondersteund wordt en het conflict in het Midden-Oosten de-escaleert", denkt een van hen.

Zij wijzen ook op de betrouwbaarheid van Harris, waar het bij Trump volgens hen aan schort. "Harris zal ook niet staan te springen om ons te helpen, maar uiteindelijk betrouwbaarder zijn. En ze zal zeker snel proberen Israël te laten stoppen met de verwoesting van Gaza, de bezetting van de Westbank en het ombrengen van de Palestijnen."