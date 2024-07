Volgende week stijgt het kwik weer naar zo’n 25 graden. Ook in die temperaturen moet er (helaas) gewerkt worden. Wat kan je wel en niet aan om koel te blijven op de werkvloer? EenVandaag vroeg het bijna 5.000 mensen met een kantoorbaan.

Misschien wel het meest besproken kledingstuk op de Nederlandse werkvloer in de zomer is de korte broek voor mannen, maar panelleden zijn daar behoorlijk tolerant over. 2 op de 3 werknemers (65 procent) vindt dat het moet kunnen. Man, vrouw, jong, oud: al deze groepen geven groen licht voor de korte broek.

Harige benen

Aan deze acceptatie zijn wel voorwaarden verbonden. De knie blijkt voor velen een heilige grens als het gaat om de korte broek. Ook moet de broek 'netjes' zijn en is de zichtbaarheid voor klanten een cruciaal punt. "In mijn tijd als accountmanager in de ICT zag ik collega's met korte broeken en slippers door het kantoor lopen", deelt een panellid. "Dat vind ik er niet uitzien als je klanten over de vloer krijgt."

Welke kledingstukken kunnen wel en niet?

"Zolang het geen hotpants zijn" is de korte broek voor vrouwen tot boven de knie voor een meerderheid acceptabel. 58 procent vindt het kunnen op de werkvloer. "Korte broek tot net boven de knie voor vrouwen kan wel, voor mannen niet. Sorry mannen, maar ik vind blote harige benen een absolute no go. Dat geldt voor vrouwen trouwens ook."

Sandalen wel, teenslippers niet

Andere veelbesproken kledingstukken die wel kunnen volgens werkenden zijn een rok of jurk voor vrouwen tot boven de knie (73 procent), shirts met een 'Hawaii-print' (61 procent) en nette sandalen (70 procent).

Is elk schoeisel waarin voeten zichtbaar zijn dan prima? Zeker niet. Teen- of badslippers zijn bijvoorbeeld uit den boze. 82 procent vindt dat op kantoor niet kunnen. Een vrouw schrijft daarover: "Teenslippers en sandalen zijn twee verschillende dingen. Nette sandalen verhullen tenminste nog wat en slippers ogen ook te informeel. Beiden zijn trouwens alleen te doen met verzorgde voeten."

Doorschijnend, te kort en decolleté

Ook doorschijnende kleding (17 procent), naveltruitjes of crop tops (17 procent), en shirts met decolleté (30 procent) kunnen op weinig begrip rekenen op de werkvloer. Niet professioneel, te sexy en daardoor te afleidend, vinden veel (mannelijke) panelleden. "Ik vind het ook niet handig, maar als heteroseksuele man ben je gewoon afgeleid als er een collega in sexy kleding rondloopt. Ik wil helemaal niet kijken, zeker met de metoo-discussies op het werk", schrijft een man in het onderzoek.

Jongeren tussen de 18 en 35 jaar zijn daar wel iets ruimdenkender in, maar ook in die groep vinden de meesten deze drie kledingstukken te ver gaan. Het meest polariserende kledingstuk is het mouwloze shirt: 47 procent vindt dat wel kunnen, 50 procent niet. Ook hier is geslacht een doorslaggevende factor, vertellen mensen. "Een blousje voor vrouwen zonder mouwen kan zeker; een mouwloos shirt voor mannen vind ik gewoon vies."