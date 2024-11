Twee derde vindt dat de Europese Unie belangrijker wordt voor Nederland nu Trump opnieuw tot president van de VS is verkozen. De Unie zou nu meer moeten investeren om zichzelf te beschermen en niet in zichzelf te keren, zoals Trump wil met Amerika.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 22.000 leden van het Opiniepanel na de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. Trump wil dat Amerika een kleinere rol gaat spelen in de wereld en vindt dat ook EU-landen, vooral op militair gebied, hun eigen boontjes moeten doppen.

'Steun uit Amerika gepasseerd station'

Diverse Nederlandse politici, zoals Dilan Yesilgöz (VVD), Caroline van der Plas (BBB) en Frans Timmermans (GL-PvdA), hamerden gisteren op het belang van de Europese Unie. Mensen in het land delen die mening.

"Europese landen moeten nu echt meer op elkaar gaan bouwen. Niet dat de EU zich meer met ons moet bemoeien, maar steun uit Amerika is een gepasseerd station", zegt een deelnemer die vorig jaar nog twijfelde over het Nederlands lidmaatschap.

Wordt de EU belangrijker na verkiezing Trump?

Investeren in defensie

De urgentie voor Europese samenwerking wordt vooral gevoeld op het gebied van veiligheid. 8 op de 10 mensen (80 procent) vindt dat de Europese Unie meer zal moeten investeren om zichzelf te beschermen tegen dreiging van buitenaf.

"De EU moet nu zorgen dat het de defensie op orde heeft en zal hier dus in moeten investeren", aldus iemand die in november op de PVV heeft gestemd.

PVV-kiezers minder negatief over EU

Opvallend is dat deze PVV-kiezer niet alleen staat. Een meerderheid (68 procent) van de doorgaans zeer eurosceptische PVV-achterban steunt meer Europese defensie-investeringen nu Trump weer aan het roer zal staan.

PVV-kiezers zijn na de verkiezing van Trump ook minder negatief over lidmaatschap van de Unie. Hoewel de grootste groep (54 procent) nog steeds uit de EU wil, is het deel dat lid wil blijven sinds mei dit jaar toegenomen van 26 naar 34 procent: een verschil van 8 procentpunt.

Kiezers bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen over de rol van de EU nu Trump weer president wordt

Meer steun voor lidmaatschap EU

Bij VVD, NSC en BBB, - de coalitiegenoten van de PVV - was en is de meerderheid voor het Nederlandse EU-lidmaatschap. BBB-kiezers zijn door de verkiezing van Trump meer uitgesproken voor deelname dan in mei: toen was 54 procent voor lid blijven, nu 60 procent.

Ook het algemene EU-sentiment is gestegen. Niet alleen ten opzichte van mei dit jaar nam het aantal mensen toe dat Nederland in de Unie wil houden. Ten opzichte van oktober vorig jaar, nog voor de Tweede Kamerverkiezingen, is het aantal voorstanders gegroeid met 8 procent.

Willen panelleden in de Europese Unie blijven of vertrekken?

Grote invloed VS-verkiezingen

De uitslag van de VS-verkiezingen gaat een grote impact hebben op de veiligheid in de wereld, is het gevoel. Ongeacht of dat positief of negatief wordt, 83 procent verwacht dat de impact van Trumps tweede termijn als president groot wordt.

Slechts een kwart (27 procent) denkt dat de verkiezing van Trump hen persoonlijk gaat treffen. 67 procent verwacht weinig of geen impact op hun dagelijks leven. Vooral 65-plussers zijn daarvan overtuigd: "Ik heb al zoveel presidenten meegemaakt in m'n leven en er nog nooit wat van gemerkt", zegt een ouder panellid. Onder jongeren denken bijna 4 op de 10 (38 procent) dat het hun leven gaat raken.