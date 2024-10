Slechts 3 op de 10 vinden het goed dat er morgen een actiedag is voor 'alle slachtoffers van de oorlog' in Gaza, Libanon en Israël. Eerdere gevers houden nu de hand op de knip en het imago van Giro555 krijgt een flinke deuk.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 22.000 leden van het Opiniepanel in aanloop naar de landelijke actiedag die morgen plaatsvindt. Op radio en televisie worden mensen in het land de hele dag gevraagd om geld te geven voor de slachtoffers van de oorlog in Libanon, Gaza en Israël. Maar bij veel van die mensen leeft flinke weerstand.

Contrast met vorige actie

Zo vindt maar 29 procent het een goede zaak dat er voor oorlogsslachtoffers in deze drie landen een actiedag komt. Een behoorlijk contrast met de vorige actie na de aardbeving in Turkije en Syrië, in februari 2023.

Toen zei twee derde (64 procent) dat doel van de actie geschikt te vinden voor een landelijke dag.

Vinden mensen het een goede of slechte zaak dat er een actiedag komt voor de slachtoffers van de oorlog in het Midden-Oosten?

'Nog meer polarisatie'

"Dit conflict zorgt voor nog meer polarisatie dan de Pietendiscussie. Met zo'n actiedag gaan de schreeuwers er weer met de aandacht vandoor. Je zag het ook op 7 oktober", zegt een deelnemer, die verwijst naar de herdenking van de aanval op Israël vorig jaar.

Een ander verwoordt een sentiment dat breder leeft als volgt: "Er is genoeg geld voor wapens. Dat kunnen ze beter voor de slachtoffers gebruiken. Alles overhoop bombarderen en vervolgens moeten wij maar betalen om de boel weer op te bouwen."

Liever geen geld naar Israël

Ook deelt een groep de onvrede die sommige media deze week uitten over de verdeling van de opbrengst. Hoewel het percentage volgens hulporganisaties niet vaststaat, gaat er naar verluidt 5 procent naar slachtoffers in Israël.

Dat terwijl een derde (35 procent) vindt dat er helemaal geen geld naar Israël zou moeten gaan. Volgens een deel van de panelleden is Israël welvarend genoeg om zelf voor hun slachtoffers te zorgen. Een andere groep vindt dat Israël op dit moment te hard toeslaat in Libanon en Gaza.

Moet er wel of geen geld naar slachtoffers in de volgende landen?

'In de zakken van Hamas'

Anderen hebben juist moeite met het geld dat voor Gaza (60 procent van de opbrengst) en voor Libanon (35 procent van de opbrengst) bestemd is. 22 procent wil dat er niets naar Gaza of Libanon gaat, uit angst dat het 'in de zakken van Hamas of Hezbollah verdwijnt'.

Naar welk land de opbrengst ook gaat, zorgen over het goed terechtkomen van de opbrengst leven breed. 60 procent vreest dat dat bij deze actie verkeerd wordt besteed. Opvallend genoeg is dat niet veel meer dan bij de actie na de aardbeving in Turkije en Syrië (57 procent), terwijl die actie veel beter werd ontvangen. Ook toen waren mensen bang dat het geld aan de strijkstok van de regimes van die landen zou blijven hangen.

Hand op de knip

Dat zorgt ervoor dat deelnemers massaal de hand op de knip zeggen te houden. Ook mensen die bij de afgelopen actiedagen wél gaven. Zo zei bij de aardbeving in Turkije en Syrië slechts 37 procent niet aan die actie te willen geven. Nu is dat driekwart (75 procent).

Van de mensen die bij minstens een van de vorige acties geld doneerden, zegt twee derde niets aan deze actie over te willen maken. Het daadwerkelijke aantal donateurs kan zomaar nog lager uitpakken, aangezien de intentie vaak groter is dan het donatiegedrag in de praktijk.

Geefbereidheid aan oorlogsslachtoffers Midden-Oosten

Knauw voor imago Giro555

Tegenvallende geefbereidheid is niet het enige waar de organisatie van de actiedag zich zorgen over moet maken. Het lijkt erop dat het chagrijn over deze actie aan de samenwerkende hulporganisaties blijft plakken. Het vertrouwen in Giro555 daalt namelijk flink ten opzichte van februari vorig jaar.

Hoeveel vertrouwen is er in de hulpverlening van Giro555

Vlak voor de actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië zei ruim de helft (55 procent) vertrouwen te hebben. Nu is daar nog maar een derde (35 procent) van over. "Normaal alle lof voor Giro555, maar hier hebben ze een blunder begaan. Ze laten zich meetrekken in een moeras van polarisatie, waar ze misschien nog lang last van gaan hebben", zegt iemand die tijdens eerdere acties wel geld overmaakte aan Giro555.