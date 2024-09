De wooncrisis aanpakken door bóvenop bestaande woningen te bouwen of ze op te delen. Dat klinkt als een mooie mogelijkheid om het woningtekort in Nederland tegen te gaan. Maar is het ook praktisch? "Je moet alle kansen aangrijpen."

Als we grote woningen in Nederland zouden splitsen, zouden we 350.000 extra mensen kunnen huisvesten. Dat bepleit Vereniging Eigen Huis (VEH) vandaag. Ze roepen gemeenten en de regering dan ook op om die kans te grijpen. Bij woning splitsen gaat het erom dat een huis wordt opgedeeld in twee huizen. Dat betekent ook twee huisnummers, twee elektriciteitsmeters en twee aparte voordeuren.

Willen mensen dat wel?

Uit onderzoek van ons EenVandaag Opiniepanel naar het splitsen van woningen blijkt dat bijna de helft van huizenbezitters het een goed idee vindt dat mensen met een koopwoning worden gestimuleerd om de woning te splitsen. Een kwart van het panel denkt dat het splitsen van woningen gaat helpen om het tekort terug te dringen.

Maar als puntje bij paaltje komt zegt slechts 1 van de 10 huizenbezitters te overwegen om hun woning aan te laten passen voor meerdere woonplekken, áls dit vergoed wordt door de gemeente.

'Oproep is hartstikke goed'

Dat klinkt niet als veel, maar voor woningmarktdeskundige bij kenniscentrum Platform31 Frank Wassenberg is het glas alsnog halfvol. "1 van de 10? Dat zijn over heel Nederland alsnog veel huizen", zegt hij. "Alles wat bijdraagt is mooi meegenomen."

Dan maakt het volgens Wassenberg niet uit of het getal van 350.000 dat VEH noemt, bereikt wordt. "Dat getal is een berekening die gebaseerd is op aannames. Maar de oproep is al hartstikke goed."

Nederlanders wonen ruim

Het splitsen van woningen is niet iets nieuws. Wassenberg legt uit dat er op die manier jaarlijks twee á drieduizend woningen bijkomen. Al gebeurt het ook andersom: twee huizen die worden samengevoegd. "Het is nu interessant voor mensen die een groot huis hebben. Bijvoorbeeld degenen die met twee overblijven in een huis waar ze eerst met een gezin woonden."

"In alle huizen van Nederland wonen minder mensen dan een generatie geleden. Gezinnen zijn kleiner geworden", vervolgt de woningmarktdeskundige. "Als je het vergelijkt met andere Europese landen wonen we in Nederland sowieso ruim. En juist kleine huishoudens zijn op zoek naar woningen."

Drukte in de straat?

Toch heeft het splitsen ook flink wat haken en ogen. Zo kan het in het steden ook zorgen voor meer auto's, fietsen en kliko's in de straat. "In buurten met oude huizen, tegen het stadscentrum aan, kunnen er problemen komen", zegt Wassenberg. "Je moet dit ook niet doen met vooroorlogse huizen."

"Maar er wordt door de gemeente zwaar geluisterd naar mogelijke problemen, terwijl het in de meeste straten geen probleem is als er een paar auto's bijkomen."

Hoge kosten

Wat wel serieus tegenwerkt, zijn de kosten. Een huis moet volledig verbouwd worden en de kosten kunnen volgens Wassenberg gemakkelijk oplopen tot zo'n 80.000 à 100.000 euro. En dat lukt alleen als de gemeente ook meewerkt en het mogelijk is om een tweede elektriciteitsaansluiting te realiseren.

Wassenberg ziet dan ook nog andere oplossingen: "Je kan het ook makkelijker maken om een woning te delen. Dat mensen met een ruim huis iemand op kamers nemen. Of dat je een huis aan drie of vier mensen verhuurd. Dat zijn simpele maatregelen, in plaats van zware bouwkundige maatregelen. Gezien de woningnood moet je alle kansen aangrijpen."