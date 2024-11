Waar winkels in november volop uitpakken met korting, zorgt Black Friday onder twee derde van de consumenten juist voor chagrijn. Vaak vanwege 'misleidende aanbiedingen': slechts 8 procent denkt dat de meeste actieprijzen écht lager zijn dan normaal.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 24.000 leden van het Opiniepanel.

Amerikaanse traditie

Naar Amerikaanse traditie stunten winkels en webshops op Black Friday, de laatste vrijdag van november, met hoge korting. Ook de Nederlandse retailers doen de laatste jaren steeds nadrukkelijker mee aan de actiedag, en beginnen hier vaak al eerder in de maand mee.

3 op de 10 panelleden (30 procent) kochten deze maand al iets in de aanbieding, of overwegen dat nog te doen.

Bekijk ook Waarom is het zo moeilijk om nepaanbiedingen aan te pakken? En andere vragen over Black Friday beantwoord

Prijzen opvoeren

Volgens een meerderheid (71 procent) van de deelnemers is minstens de helft van de acties die ze met Black Friday voorbij zien komen, lang niet zo voordelig als ze lijken. Vooral deelnemers die langere tijd een product op het oog hadden, zien dat terug. "Een fiets waar ik al langer naar keek werd rond Black Friday juist duurder", merkt iemand op.

Als consument moet je dus kritisch blijven en vaak een vergelijkingssite raadplegen om te voorkomen dat je 'belazerd' wordt, vindt deze groep. "Via vergelijkers kun je duidelijk zien dat winkels eerst de prijzen verhogen voor ze weer dalen met Black Friday. Of ze geven korting op de 'marktprijs', die vrijwel nooit gevraagd wordt", licht een deelnemer toe.

Hoeveel Black Friday deals zijn volgens de panelleden daadwerkelijk goedkoper?

Vijfde stelt aankopen uit

Toch laat een groot deel van de koopjesjagers zich daardoor niet uit het veld slaan. Een vijfde (20 procent) kocht deze maand al iets met korting. Nog eens 10 procent is van plan om dat dit weekend, of op de aanstaande Cyber Monday nog te doen.

Een vijfde (19 procent) stelt zelfs bepaalde aankopen uit, om ze tijdens Black Friday met korting te scoren. Zij geven aan gedurende het jaar een 'verlanglijstje' met bijbehorende prijzen bij te houden, om te kunnen zien wat echt goedkoper is en wat niet. Sommigen maken er zelfs een sport van, zoals deze deelnemer: "Als je weet wat je nodig hebt en wanneer iets echt een goede aanbieding is, dan is het leuk om in bulk in te slaan."

Hoe gaan panelleden om met acties rondom Black Friday?

'Schandalig in deze tijd'

De groep die plezier beleeft aan het speuren naar dealtjes is wel in de minderheid: de grootste groep van twee derde (64 procent) van de deelnemers heeft vooral een negatief gevoel bij Black Friday in het algemeen. Vanwege die 'nepaanbiedingen' dus, maar ook de 'schreeuwerige reclames' en 'Amerikaanse koopgekte' wekken bij veel deelnemers irritatie.

Bovendien zouden al die aanbiedingen de overconsumptie alleen maar aanjagen, wat weer een schadelijk effect heeft op de planeet. "In een tijd waarin we moeten consuminderen, vind ik Black Friday schandalig", zegt een tegenstander.

Boycot

Zo'n 3 op de 10 (29 procent) deelnemers geven om die reden aan Black Friday te boycotten, door rond deze dag bewust geen producten in de aanbieding te kopen. Daarin zijn ze niet de enigen: sommige winkels begonnen al een duurzame tegenbeweging, door rond deze tijd geen kortingen aan te bieden, of zelfs de deuren te sluiten.

Twee derde (64 procent) ziet die zogenoemde 'Green Friday' als een positieve ontwikkeling. "Komt sterk over als een bedrijf op die manier een statement durft te maken, omdat dit waarschijnlijk ten koste gaat van de omzet", vindt een panellid. Een kleine groep (7 procent) is daar wat cynischer over: "Je afzetten tegen Black Friday is net zo goed een marketingtruc als er aan meedoen. Er is een klantenkring die er goed op gaat", werpt een andere deelnemer tegen.