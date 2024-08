Bij de start van het politieke jaar halen de vier coalitiepartijen samen een krappe meerderheid van 77 zetels. Dat blijkt uit de zetelpeiling van EenVandaag en Verian, voorheen bekend als Kantar Public, die vanaf nu een samenwerking aangaan.

Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen haalden de PVV, VVD, NSC en BBB samen nog een ruime meerderheid van 88 zetels. De vier coalitiepartijen hebben 9 maanden later dus 11 zetels verloren in de zetelpeiling.

NSC gehalveerd

Dat verlies wordt vrijwel geheel veroorzaakt door onvrede in de achterban van NSC. De partij van Pieter Omtzigt staat op 9 zetels, ongeveer de helft van de 20 die ze nu in de Tweede Kamer hebben.

Veel voormalig NSC-stemmers wisten al snel na de verkiezingen dat ze het liefst wilden dat hun partij in een kabinet zou stappen met de PVV en raakten tijdens de formatie teleurgesteld, onder meer door de houding van partijleider Omtzigt.

PVV, VVD en BBB gelijk

Die verloren kiezers zijn dus - ook nu het nieuwe kabinet echt aan de slag is gegaan - niet teruggewonnen door NSC. Inmiddels zijn ze overgestapt naar onder andere de PVV en het CDA. Ook geeft een deel aan dat ze niet zouden stemmen als er nu verkiezingen zouden zijn.

De andere coalitiepartijen blijven in vergelijking met de verkiezingen ongeveer gelijk. De PVV haalde bij de verkiezingen 37 zetels, in de peiling is de partij met 39 zetels met afstand de grootste. De VVD staat op 23 en BBB op 6 (beide 1 zetel minder dan bij de laatste verkiezingen).

CDA in de lift

Bij de linkse oppositie is vergeleken met de verkiezingen weinig beweging. In de zetelpeiling van deze maand krijgen GroenLinks-PvdA (27) en D66 (11) er elk 2 virtuele zetels bij. Dat geldt ook voor de SP, die nu op 7 staat.

Het CDA doet het met 8 zetels beter dan bij de laatste verkiezingen, toen de christendemocraten er 5 haalden. Bij de andere partijen verandert er weinig in vergelijking met de verkiezingsuitslag. JA21 haalt in het onderzoek geen zetels, in de Tweede Kamer heeft de partij van Joost Eerdmans er nu 1.