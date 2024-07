Willen we in de toekomst nog steeds massaal naar Zuid-Europa in de zomer? Een deel van het EenVandaag Opiniepanel houdt rekening met extreem weer bij het boeken van hun vakantie. "Puffen in een hittegolf is zonde van mijn geld."

Ook deze zomer nemen meerdere Zuid-Europese landen maatregelen door extreme temperaturen, waaronder de oproep om op het heetste van de dag binnen te blijven. Dat heeft ook gevolgen voor toeristen. Passen Nederlanders hun vakantieplannen aan door het extreme weer? Bijna de helft (46 procent) van de deelnemers denkt dat bepaalde delen van Europa in de toekomst niet meer geschikt zijn voor een zomervakantie. Dat blijkt uit een onderzoek van EenVandaag onder 21.000 leden van het Opiniepanel.

Zorgeloos op vakantie

Vooral van Zuid-Europese landen verwacht het panel dat die vanwege het weer onaantrekkelijker zullen worden. "Ik wil aangenaam weer tijdens mijn vakantie", zegt een deelnemer. "Puffen in een hittegolf is zonde van mijn geld."

Ook gezondheidsrisico's en bosbranden maken mensen voorzichtiger met hun vakantieplannen. "Je wilt zorgeloos op vakantie, dus deze risico's zijn van invloed", zegt een panellid.

Vakantielanden Europa meer/minder aantrekkelijk

Kwart vermijdt bestemmingen

Een kleiner deel van de panelleden neemt de kans op extreem weer nu al mee in de keuze voor een vakantiebestemming. Een vijfde (20 procent) boekt alleen maar vakanties buiten het hoogseizoen, om bijvoorbeeld hitte te ontlopen.

Iets minder dan een kwart (23 procent) mijdt bepaalde plekken om de weersomstandigheden. Deze groep houdt naast hoge temperaturen ook rekening met risico's als extreme regenval of overstromingsgevaar. "Ik zou niet zo snel bij uiterwaarden of rivieren gaan staan die snel kunnen overstromen", laat een kampeerder weten.

Rekening houden met extreem weer bij vakantieplannen

Met 40 graden in Florence

Ook panellid Iefke Bijker heeft na een extreem warme vakantie in Italië het roer omgegooid. "We zaten 2 jaar geleden in het prachtige Florence, maar als de temperatuur tegen de 40 graden loopt heb je nergens puf voor. We wilden graag dingen doen, maar hadden gewoon geen energie. Dat is echt doodzonde."

Iefke had zich de vakantie met haar vriend heel anders voorgesteld. Cultuur snuiven, de stad ontdekken. In plaats daarvan bleef ze hele dagen in haar hotel. Pas in de koelere avonduren ging ze op pad. "Op een gegeven moment moet je ook een hapje eten, en ga je daarna maar in het donker langs alle mooie plekken. Dan is het in ieder geval iets beter te doen dan overdag." Een ding weet Iefke zeker: "Ik ga niet meer in hartje zomer naar het Zuiden."

Naar het Noorden

Wie zich zorgen maakt vindt mogelijk een alternatief in Scandinavië: die bestemming wordt volgens 3 op de 10 (31 procent) deelnemers aantrekkelijker in het hoogseizoen. Ook voor Iefke ligt de oplossing in het Noorden.

"Deze zomer blijven we in Nederland. En in de winter gaan we naar Noorwegen om het Noorderlicht te zien en walvissen te spotten", vertelt ze. "Dat was al lang een wens van mij. Dus over hitte op mijn vakantiebestemming hoef ik me dit jaar absoluut geen zorgen te maken."

Altijd onvoorspelbaar

3 op de 10 deelnemers (29 procent) zegt in de toekomst net als Iefke rekening te gaan houden met de kans op extreem weer bij het boeken van een vakantie. Toch kan een kleine meerderheid (51 procent) zich daar niet in vinden. Deze mensen zijn bijvoorbeeld gebonden aan vaste vakantieperiodes, of zijn sowieso al geen liefhebber van zonvakanties.

Anderen vinden de waarschuwingen voor extreem weer 'overdreven', of benadrukken dat het weer altijd al onvoorspelbaar is geweest. Het weer meenemen in je vakantieplannen heeft daarom weinig zin, vindt een panellid: "Je kunt het niet voorspellen. Elk jaar is het anders, dus je kunt er geen rekening mee houden."

'Geboekt is geboekt'

Dat heeft 1 op de 10 (10 procent) van de ondervraagden ook gemerkt: zij hebben hun vakantieplannen deze zomer nog op het laatste moment aangepast vanwege de lokale weersomstandigheden, of overwoog dat te doen. Enkele deelnemers geven aan hun reservering geannuleerd te hebben vanwege de hitte of regen op de plaats van bestemming.

Wanneer er geen gratis annulering mogelijk is, zou de helft (51 procent) van de ondervraagden ervoor kiezen om toch naar de vakantiebestemming af te reizen, óók als daar sprake is van extreem weer. "Geboekt is geboekt", zegt een panellid. "Je kan er altijd wat leuks van maken, zolang je je maar aanpast aan de situatie."