In 2 jaar corona hebben we veel nieuwe gewoontes aangenomen. Welke willen we houden nu bijna alle maatregelen zijn afgeschaft? EenVandaag vroeg het aan 24.000 panelleden. Hoogleraar sociologie Tanja van der Lippe vertelt of we ze ook écht gaan volhouden.

Met stip op 1 staat minder vaak drie zoenen geven bij een begroeting. Veel mensen vonden dit toch al een rare Nederlandse gewoonte. Van driekwart (75 procent) mogen we daar nu wel definitief mee stoppen. "Ik had er al een hekel aan voor corona, alleen voor mijn kleinkinderen maak ik nog een uitzondering", zegt een oma.

Begroeting wordt afstandelijker: minder lichamelijk contact bij begroeting

Elkaar begroeten wordt sowieso wat afstandelijker, want tweederde is van plan minder mensen een hand te geven (65 procent).

Anderhalve meter afstand houden van anderen vinden de deelnemers minder noodzakelijk. Toch zeggen vier van de tien panelleden (39 procent) dat voorlopig nog te blijven doen, vooral bij onbekenden.

Hygiëneregels, verkoudheid en thuiswerken

De nieuwe hygiënegewoontes zijn goed bevallen. De meerderheid wil goed de handen blijven wassen (66 procent) en blijven niezen in de elleboog (73 procent). "Ik vind het wel handig en minder vies ook. Ik weet eigenlijk niet beter meer", schrijft een deelnemer.

En waar we vroeger massaal met een snotneus naar kantoor gingen, zegt nu 41 procent bij een flinke verkoudheid thuis te blijven. Om anderen te beschermen, maar vooral omdat het nu gewoon kan met thuiswerken. Dat thuiswerken is sowieso een nieuwe gewoonte die we zeker niet meer willen opgeven.

Nieuwe gewoontes hebben vooral voordelen

Tanja van der Lippe, hoogleraar Sociologie aan de Universiteit Utrecht, is niet verrast over deze uitslagen. "De drie-zoenen-begroeting was al langer een beladen traditie, zeker sinds alle media-aandacht voor vermeend grensoverschrijdend gedrag."

Ze legt uit dat het voor mensen gemakkelijk zal zijn om veranderingen vol te houden die tijdens de pandemie goed zijn bevallen. "Minder mensen drie zoenen geven en niezen in je elleboog zijn niet alleen als een beperking ervaren".

Uitslag onderzoek: welke gewoontes uit coronatijd willen de ondervraagden houden en welke niet?

Een ommetje maken blijft populair

Tijdens de pandemie hadden we noodgedwongen minder sociale afspraken. Willen we nu onze agenda's weer bomvol plannen met sociale activiteiten? Daarover zijn de meningen verdeeld. 41 procent van de deelnemers zegt het nog steeds liever wat rustiger aan te doen. Een even grote groep (45 procent) is dat juist niet van plan.

Opvallend hoog scoort het voornemen om meer te blijven wandelen: 64 procent is van plan om deze gewoonte uit coronatijd, toen er niet veel anders te doen was, vol te houden. "Ik wandelde bijna iedere dag 1 uur in de lunchpauze. Nu ik terug moet naar kantoor kan dat slechts een half uur. Dus ik ga proberen in de avonduren wat meer te gaan wandelen", verwoordt iemand zijn goede voornemen.

'Moeten' komt weer terug

Tanja van der Lippe vreest dat mensen de gewoontes die zij zeggen te willen behouden, in de praktijk niet altijd zúllen houden. "De afgelopen 2 jaar konden we onze tijd makkelijker zelf inrichten, omdat het collectieve ritme minder mogelijk was. We konden niet met z'n allen op zaterdag winkelen. Nu het collectieve ritme weer terugkomt, is het nog maar de vraag of bijvoorbeeld wandelen daarin blijft passen. Tijdsdruk ligt weer op de loer."

Van der Lippe schreef vorig jaar een boek over tijdsdruk, met de titel Waar blijft mijn tijd? "Nu alles weer open is, komt er ook meer 'moeten': films die je moet zien in de bioscoop, de verjaardag van een vriendin, een weekend weg. Allemaal dingen die we willen doen, maar bij elkaar wel veel."

Thuiswerken, online consult en vuurwerkverbod

De ondervraagden vinden ook dat er in de samenleving een aantal zaken blijvend moet veranderen. Thuiswerken, winkelkarretjes ontsmetten en het inzetten van online consulten bij artsen moeten volgens velen ook na corona blijven.

Veel steun is er ook voor een permanent vuurwerkverbod (62 procent). Wat in coronatijd begon om de zorg te ontlasten, is voorstanders ook goed bevallen vanwege de rust en het milieu.

Kwart wil minder vliegen

Vliegen was de afgelopen 2 jaar een stuk minder populair. Een kwart (28 procent) zegt dat ze ook in de toekomst het vliegtuig zoveel mogelijk willen laten staan. Vaak waren ze dit eigenlijk al eerder van plan vanwege het milieu. Corona heeft hen een duwtje in de rug gegeven om het ook echt in de praktijk te brengen.

Tanja van der Lippe vindt 28 procent best een laag percentage, maar kan het wel verklaren: "Mensen realiseren zich door de pandemie misschien dat we als mensheid kwetsbaar zijn. Maar dit percentage laat ook zien dat mensen de leuke dingen, die ons als het ware de afgelopen twee jaar zijn afgenomen, niet nog langer kwijt willen." Ze benadrukt dat er vanuit klimaatoogpunt meer nodig is. "Ik hoop dat Ernst Kuipers zich in zijn langetermijnvisie niet alleen richt op pandemieherstel, maar ook vraagstukken zoals het klimaat ermee verknoopt."