Dit weekend is het zover: het carnavalsfestijn begint. De kostuums worden weer uit de kast getrokken en het bier wordt koud gezet. Twee jaar lang kon het feest vanwege corona niet doorgaan. Nu mag het weer, maar niet alles gaat zoals gepland.

Carnaval staat bekend om kostuums, muziek, drank en uitgedoste praalwagens tijdens de bekende optochten. Maar die optochten gaan dit jaar in veel plaatsen niet door. "De praalwagens zijn niet op tijd af", vertelt Luc Rullens, lid van de Raad van Elf in Made.

De Raad van Elf

De Raad van Elf is een gezelschap dat bestaat uit elf mensen. Zij organiseren tijdens carnaval de activiteiten. "Bij ons in het dorp regelt de Raad ook de organisatie van het carnavalsfeest. We bestaan uit allemaal commissies", vertelt Rullens.

"Zo organiseren we het kindercarnaval en hebben we jaarlijks een feest voor mensen met een beperking. Iedereen komt van heinde en verre naar de feesten toe", vertelt hij trots. Voor hem is dit het negende carnavalseizoen dat hij meemaakt als lid van de Raad. "Ik zit er vanaf mijn zeventiende bij en ben nu 25 jaar."

De elfde van de elfde

De ceremoniële aftrap van carnaval is op 11 november, dat is de start van het carnavalsseizoen in Brabant. Maar voor de Raad begint het carnavalsseizoen al veel eerder. "In september beginnen we met onze maandelijkse vergaderingen en tegelijkertijd beginnen de commissies al met de organisatie van de feesten."

Dit jaar werd er door de Raad weer flink gebrainstormd, ook over een bijpassend thema. "Dit thema geldt voor alle evenementen die in Made rondom carnaval plaatsvinden." In Made is het thema dit jaar is: niet te houden. Het organiseren van carnaval is leuk, maar de afgelopen tijd was het door corona onduidelijk of het feest überhaupt door kon gaan.

Bron: EenVandaag Luc Rullens

Een digitale editie

Vorig jaar ging carnaval helemaal niet door in de oorspronkelijke vorm. Maar in veel plaatsen zochten ze naar een alternatief om de mensen toch nog een feestje te kunnen bieden. "In Made hebben we vorig jaar digitaal carnaval gevierd", vertelt Rullens.

"Samen met de lokale omroep hebben we toen allemaal leuke programma's gemaakt voor op de televisie." Het was een succes vorig jaar, maar zo'n digitale editie wilde de Raad liever niet nog eens.

Carnaval in mei

Daarom besloot de Raad al vroeg dat carnaval dit jaar verplaatst zou worden naar mei. "Dan hadden we meer kans dat alles door kon gaan. We vonden het feest belangrijker dan de datum." Maar de versoepelingen kwamen sneller dan verwacht.

Toen heeft de Raad in Made snel een programma in elkaar gezet. "We vieren zeker carnaval dit weekend", zegt Rullens. "Maar alle grote activiteiten waar je een vergunning voor nodig hebt verplaatsen we naar mei. Het was te kort dag om dat allemaal nog te regelen." Daarom is er in Made dit weekend geen optocht.

Nauwelijks optochten in Brabant

De carnavalsverenigingen van Made zijn wel al druk aan het bouwen voor de optocht die in mei dit jaar plaatsvindt. Niet alleen in Made wordt carnaval dit jaar anders gevierd. Op veel plaatsen in Nederland moeten de carnavalvierders het dit jaar zonder grote evenementen doen.

Zo zijn er in heel Brabant dit jaar nauwelijks optochten en in Limburg zijn de optochten klein van opzet. Dit is mede zo omdat burgemeesters van Limburg en Noord-Brabant het feest klein en lokaal willen houden. Ze riepen eerder al op aan mensen van 'boven de rivieren' om dit jaar niet te komen.

Toch nog drukke periode

Ondanks dat veel evenementen niet doorgaan dit jaar heeft Rullens toch een druk carnavalsweekend voor de boeg. "Dit jaar vinden de feestjes vooral plaats in de barren en kroegen."

En als lid van de Raad heeft hij het erg druk, 'want je moet overal even zijn geweest'. "We worden op veel plaatsen en feestjes verwacht dit weekend. Meestal zijn we ergens een halfuurtje en dan moeten we alweer door naar het volgende feestje." Maar dat vindt hij niet erg. "Het is overal gewoon erg gezellig."