Geen grote carnavalsoptochten, maar een lokaal feest. Burgemeester van Breda Paul Depla roept op om niet naar een andere stad te komen. "Dit jaar kunnen we even geen mensen van boven de rivieren ontvangen."

'Super fijn', zegt de burgemeester van Breda Paul Depla over de versoepelingen die 25 februari ingaan. Na 2 jaar kan er straks weer carnaval worden gevierd. Volgens de uitgelekte plannen mogen de kroegen vanaf 25 februari hun normale sluitingstijden weer hanteren. Ook geldt dat testen voor buitenevenementen niet meer hoeft.

De vraag is hoe

En dat is de eerste dag van carnaval. "3 weken geleden hadden we niet durven hopen dat het door zou gaan. Al is het wel anders dan anders", zegt Depla. Maar hoe het feest wordt gevierd, is nog de vraag: gebeurt het met grootschalige teststraten, waarbij iedereen getest wordt?

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid was eerder duidelijk: voor grote indoor evenementen, zoals carnaval, zal het 1G-beleid gelden. Dat zou betekenen dat alle bezoekers vooraf moeten testen, ongeacht hun vaccinatiestatus. 'Ik denk dat iedereen nog de herinneringen heeft aan hoe corona tijdens carnaval ooit begon en wat dat vervolgens betekende voor het aantal patiënten in het hele land', zei Kuipers 4 dagen geleden tegen de Limburgse zender L1.

'Geen 1G evenement'

Maar burgemeester Depla kijkt daar anders naar, voor hem geen 1G maar een zachte G-beleid: "1G moet je doen bij grote eenmalige evenementen, zoals in poppodia. Voor carnaval gaat 1G niet werken. Het feest is verspreid over de stad, vindt niet plaats in één afgesloten ruimte. Het is hetzelfde als een drukke uitgaansdag in Breda." De testcapaciteit zal waarschijnlijk ook niet voldoende zijn, denkt hij. "De kans dat we 1G op een goede manier kunnen organiseren bij carnaval schat ik heel klein."

"Daarom kiezen wij in Brabant voor een 'cafécarnaval'. We vieren carnaval dit jaar alleen in de kroegen. Op die manier omzeilen we 1G", zegt Depla. Ook de woordvoerder van 's-Hertogenbosch laat weten carnaval dit jaar alleen in de kroegen te vieren.

'Zachte G beleid'

De nadrukkelijke oproep die Depla doet is dat carnaval dit jaar een lokaal feest is. Mensen boven de rivieren zijn niet welkom. De burgemeester hoopt hiermee het feest klein te houden en vooral voor de lokale gemeenschap.

"Vier carnaval in je eigen dorp. Het is niet anders in de cafés in Breda dan in bijvoorbeeld Bergen op Zoom. Grote evenementen zijn er niet. Ik zou tegen mensen boven de rivieren willen zeggen; ga gewoon naar je eigen horeca die hebben jouw steun ook nodig. Volgend jaar is iedereen gewoon weer welkom."

Verantwoord vieren

Er zijn geen optochten, er wordt niet gehost op de markt en er zijn geen podia met grote artiesten. Mensen moeten beseffen dat het geen groot evenement is. Pak je daarvoor de trein naar het zuiden", roept Depla op.

Woensdag is er een grootschalig overleg tussen horeca en gemeenten over hoe ze carnaval verantwoord kunnen vieren.