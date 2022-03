In joggingbroek de ochtendvergadering afvinken: dat was voor miljoenen Nederlanders 2 jaar lang de dagelijkse routine. Nu mogen we weer naar kantoor. Maar willen we dat ook? We vroegen het ruim 4.000 thuiswerkers.

Driekwart (74 procent) vindt het prettig om weer naar de werkplek te gaan. Maar het thuiswerken is goed bevallen. Zo goed zelfs, dat de grootste groep werknemers wil blijven thuiswerken voor minimaal de helft van de tijd (68 procent). Nog eens 20 procent wil grotendeels terug naar de werkplek, en daarnaast 1 of 2 dagen thuis. Veel deelnemers hebben ervaren dat ze thuis productiever zijn. Slechts 12 procent wil weer volledig terug naar kantoor.

Integreerder of segmenteerder

Hoogleraar Sociologie van huishoudens en arbeidsrelaties Tanja van der Lippe maakt onderscheid tussen twee typen mensen: 'integreerders' en 'segmenteerders'. In haar boek Waar blijft mijn tijd? staat een korte zelftest:

Ik vind het vervelend als ik thuis over mijn werk moet nadenken Ik hou mijn werkleven liever op het werk Ik vind het vervelend als werkzaken inbreuk maken op mijn privéleven Ik vind het prettig als ik mijn werk achter me kan laten wanneer ik naar huis ga

Als je het met minstens drie van de stellingen eens bent, ben je een segmenteerder. Als je het met minstens drie van de stellingen oneens bent, ben je een integreerder.

Werk en privé door elkaar

Integreerders schakelen gemakkelijk tussen de verschillende domeinen van hun leven, en kunnen daar zelfs plezier in hebben. "Die brengen hun kind naar het zwembad, checken daar een mailtje van werk en richten zich vervolgens weer op het kind", vertelt Van der Lippe. Segmenteerders vinden het lastiger als werk en privé gemixt worden. Zij willen graag dat werk werk blijft, en privé privé.

"Er is absoluut geen goed of fout type, maar integreerders waren wel in het voordeel tijdens de pandemie", denkt Van der Lippe. Omdat thuiswerken het devies werd, liepen werk en privé meer door elkaar dan voor de crisis.

Socioloog Tanja van der Lippe

Moeite met thuiswerken

Toch hebben de verschillende voorkeuren niet alleen te maken met je karakter. Ook je werk- en thuissituatie maken uit. "Werk je in een kantoortuin, dan is de kans groot dat je thuis geconcentreerder kunt werken. Maar heb je thuis drie jonge kinderen en een hond, en geen eigen plek, dan ben je waarschijnlijk juist minder productief thuis", licht Van der Lippe toe.

Ook hoe lang je al in een organisatie werkt doet ertoe. "Uit onderzoek blijkt dat jonge, nieuwe werknemers het moeilijk hebben met thuiswerken. Zij weten nog niet hoe de hazen lopen, ze kennen het bedrijf nog niet, kunnen niet aan de gezichten op het scherm aflezen wie het belangrijkste is."

Koffiedrinken en deadlines halen

De hoogleraar vermoedt dat corona de gamechanger kan zijn die onze manier van werken beslissend zal veranderen: "100 procent naar kantoor lijkt passé. 100 procent thuiswerken is echter ook onwenselijk. Werknemers, maar ook werkgevers willen dat niet. Zij kunnen via een scherm niet zien hoe het écht met hun werknemers gaat, hoe ze werken."

Waarschijnlijk gaan we naar een hybride werkweek toe. "We moeten bedenken: wat gaan we de dagen op kantoor doen en wat doen we thuis? Gaan we op kantoor alleen overleggen en koffiedrinken en thuis de deadlines halen?"

Geen one-size-fits-all

EenVandaag vroeg aan werknemers hoe zij in de toekomst het liefst hun werk willen inrichten. Naast dat ze graag willen blijven thuiswerken, willen veel mensen meer individueel kunnen werken op een manier waar zij zich het beste bij voelen.

De coronatijd heeft volgens hen wel duidelijk gemaakt dat met z'n allen van 9 tot 5 in de kantoortuin werken passé is. Werknemers hebben laten zien dat ze prima in staat zijn om op hun eigen manier hun doelen te halen, op hun eigen tijd, op hun eigen plek. Dat willen ze graag behouden.