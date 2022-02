Het thuiswerkadvies vervalt waarschijnlijk. Dat zou betekenen dat mensen weer naar kantoor mogen, of moeten: het is maar hoe je het bekijkt. Veel mensen willen deels thuis blijven werken, maar naar kantoor gaan, is echt beter zegt hoogleraar Scherder.

Het kabinet denkt na over versoepelingen, melden Haagse bronnen. Dinsdag is er weer een persconferentie. Als het thuiswerkadvies vervalt, zal dat voor de één een enorme opluchting zijn, terwijl de ander er juist helemaal niet blij mee is, omdat het thuiswerken zo goed beviel.

Bewegen

Uit de Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden van onderzoeksbureau TNO blijkt vandaag dat 8 op de 10 werk­nemers voor een deel thuis willen blijven werken. En dat terwijl thuiswerken toch echt niet goed voor de mens is, stelde Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU, al vaker in deze pandemie.

Hij is blij dat het thuiswerkadvies waarschijnlijk komt te vervallen. "We moeten nu niet meer thuis blijven werken", zegt hij. "Natuurlijk is er een nuance. Er zijn mensen die zeggen juist meer te zijn gaan sporten tijdens het thuiswerken, maar dat is verreweg de kleinste groep mensen."

Pak die trein

"Thuiswerken is thuiszitten", zegt Scherder. "Het was al een enorme zorg voor de coronapandemie. Het was een pandemie vóór deze pandemie. De coronakilo's komen erbij." Naar het werk gaan, laat ons in veel gevallen meer bewegen. Zeker als je met het openbaar vervoer gaat, ten opzichte van met de auto gaan, zegt Scherder.

"In de auto stappen is helemaal niks: je stopt voor de deur. Maar met het openbaar vervoer gaan betekent misschien toch even op de fiets naar het station, trappen op lopen op het station, lopen naar het werk. Met het openbaar vervoer naar het werk gaan, betekent veel meer minuten bewegen dan waneer je thuiswerkt."

'Moeite doen is geweldig'

Natuurlijk krijg je thuis ook veel minder beweging dan wanneer je op kantoor werkt. "Er zijn niet heel veel studies over gedaan, maar wel een aantal leuke. Mensen zitten thuis niet 5 uur, maar 8 uur per dag. Je voelt je mentaal moe. En mentale moeheid leidt tot fysieke vermoeidheid. Als iemand je vraagt na het thuiswerken: zullen we nog wat gaat doen, zeg je: nee dank je."

Maar thuiswerken kost je misschien minder moeite dan helemaal naar het kantoor gaan. Er zijn minder mensen die tegen je gaan praten of iets van je moeten, je hoeft niet te reizen. "Maar moeite doen is juist echt geweldig voor de hersenen."

Rol voor werkgevers

Af en toe thuiswerken, is volgens Scherder prima. "Maar 4 dagen thuis en 1 dag op kantoor om elkaar te ontmoeten? Dat klinkt voor mij niet goed", zegt Scherder. Maar natuurlijk worden we thuis minder afgeleid.

"Dus als kantoor en werkgever moet je het beter gaan regelen. De kantoortuinen moeten misschien weg, je kunt nadenken over walking meetings en een eigen ruimte waar je je goed kan concentreren."

Fitte mensen met een fit brein

Maar niet elk kantoor is nu zo ingericht. Dat betekent dat er iets moet veranderen, zegt Scherder. "Het nieuwe normaal, daar moet bewegen een onderdeel van worden. Als iemand zegt: ik beweeg juist als ik thuis werk, fantastisch!"

"Maar de grootste groep beweegt juist minder", legt hij uit. Als werkgever moet je nu bereid zijn om moeite te doen. "Als mensen dan naar kantoor komen, komen er fitte mensen met een fit brein."