Oneindig videobellen en de laptop op de keukentafel: de coronacrisis dwong veel mensen anders te werken dan ze gewend waren. De vraag is wat we meenemen en vooral niet meer doen, nu we weer meer naar kantoor mogen.

De onderlinge verschillen zijn groot. Zo wil de ene groep graag terug naar kantoor, vanwege concentratie- of motivatieproblemen thuis. "Dat zijn vaak extraverte mensen. Voor introverte mensen geldt het tegenovergestelde", ziet hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht Stefan van der Stigchel. Voor beide groepen is iets te zeggen, vindt hij. "Maar het is wel verstandig om ook introverte mensen af en toe naar kantoor te halen, anders kruipen ze in hun schulp."

Kantoortuin te druk

Voor Van der Stigchel waren de afgelopen 2 jaar een interessante tijd. Hij houdt zich namelijk bezig met het concentratievermogen van de mens. Dat vermogen werd mede door het thuiswerken flink op de proef gesteld.

Voor de start van de pandemie sprak hij zich al uit tegen de klassieke kantoortuin, een ruimte waar veel werknemers bij elkaar zitten. Die vond hij veel te druk en daardoor slecht voor de mentale gezondheid. Die ooit zo drukke kantoortuin is de afgelopen twee jaar een doodse, stille vlakte geworden.

Collega's zien belangrijk

Naar kantoor, ook als er sprake is van een kantoortuin, heeft ook voordelen, geeft de hoogleraar toe. "Uit enquêtes blijkt dat de meeste mensen tijdens het thuiswerken hun collega's misten. De communicatie met elkaar, lol maken, dat staat op één. Voor veel mensen zijn collega's dé reden om naar kantoor te gaan."

Naar kantoor gaan zorgt er ook voor dat werknemers binding houden met het bedrijf waar ze werken. "De afgelopen tijd zaten mensen toch vaak thuis, wat ertoe leidde dat ze weinig connectie met hun werkplek hadden. Stel, je werkt bijvoorbeeld op een afdeling van een autofabrikant, dan is het toch gaaf als je daadwerkelijk een truck weg ziet rijden?"

Kantoor met verschillende zones

Een goede oplossing voor zowel introverte als extraverte werknemers, is volgens Van der Stigchel om een paar dagen per week in teams bij elkaar te komen in het bedrijf. Maar dat moet een werkgever dan wel mogelijk maken.

"Want als jij naar kantoor gaat om je te concentreren en je collega gaat naar kantoor om aan teambuilding te doen, levert dat problemen op. Je zult dus een kantoor zo moeten inrichten dat iedereen zijn of haar taken van die dag kan uitvoeren." Een kantoor met verschillende zones, noemt hij dat.

Schoolmeester

Dat veel bedrijven hun kantoorruimtes aanpassen, ziet Peter Veer van De Projectinrichter, een bedrijf in Oostzaan dat kantoren inricht. "Het grootste deel van de managers heeft ervaren dat het niet nodig is om als een soort schoolmeester voor de troepen te staan. Dat inzicht is revolutionair geweest voor de inrichting van het kantoor."

Hij verwijst naar een aanvraag van een administratief bedrijf dat afwil van de huidige opzet van de kantoortuin. Het kantoor moet meer aansluiten op de behoeften van werknemers. "Het bedrijf wil een derde van de huidige ruimte omzetten in plekken waar mensen kunnen overleggen en brainstormen met elkaar", vertelt Veer. Zo komen werknemers dichter bij elkaar.

Bron: EenVandaag

De revolutie van de werkplek

"Veel revoluties vloeien voort uit noodzaak. Dat is nu ook gebeurd", ziet hoogleraar Van der Stigchel. "We spreken al jaren over mobiele teams, COVID-19 heeft aangetoond dat het mogelijk is. Slimme werkgevers gaan hier ook vooral mee door."

Volgens de hoogleraar staat welzijn van personeel hoger op de agenda van werkgevers. Zij zouden het welzijn van hun werknemers niet alleen moeten meten door naar de context op werk te kijken. "Wie slim is, kijkt naar het complete menselijke plaatje. Want de werknemer heeft de laatste twee jaar het werk mee naar huis genomen."

Data over welzijn personeel

Arosha Brouwer is een van de oprichters van Quan Wellbeing. Dat is een bedrijf dat software ontwikkelt voor werkgevers waarmee die inzicht krijgen in de mentale en fysieke gezondheid van hun personeel. "Veel managers vinden het lastig om naar iemands welzijn te informeren, omdat ze bang zijn voor het antwoord."

Zij denkt dat inschattingen maken over het welbevinden van werknemers in de toekomst veel meer datagestuurd wordt. "Werkgevers zullen de inzichten uit de data gebruiken om meer verbinding te leggen met hun werknemers."

Bron: EenVandaag Arosha Brouwer

Oorsprong van stress

De software van Brouwer wordt eens in de 3 maanden toegepast. Het zijn twee onderzoeken die, eenmaal ingevuld, een beeld geven van hoe het met werknemers gaat op het gebied van welzijn.

"Stel, iemand slaapt slecht, hoe komt dat? Heeft dat te maken met spanningen in het werk? We proberen dieper inzicht te krijgen hoe dit komt", vertelt Brouwer. "En data geven ook een beeld van het team. Als er opvallend veel mensen in een team gestresst zijn, kan dat reden zijn om het gesprek in dat team op gang te brengen."

