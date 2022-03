Testen voor Toegang is na vandaag niet langer nodig. Veel eigenaren van testlocaties houden zich alweer bezig met nieuwe werkzaamheden. Zo wordt de een soa-tester en houdt de ander zich bezig met het transport van paardensperma.

Als je de afgelopen tijd een evenement wilde bezoeken voor meer dan 500 mensen, moest je je laten testen. Maar vanaf vandaag is dat niet meer nodig. Wat gebeurt er nu met de testers en de testlocaties?

Van teststraat naar paardenspermatransport

Eigenaar Bob Junius van Sneltest op Locatie in Delft verzorgde tests voor Testen voor Toegang. Maar ondanks dat er wordt afgeschaald, maakt hij zich geen zorgen over de toekomst. "Persoonlijk heb ik meerdere bedrijven, ik vermaak me wel." Zo wil hij zich onder andere meer gaan focussen op de handel in paardensperma. "De prijs van één zo'n vol buisje begint bij 2000 euro en dat kan nog hoger oplopen."

Bob's familiebedrijf haalt die buisjes op bij de maneges en vervoert ze door heel Europa. "Met dat sperma worden er paarden in heel Europa geïnsemineerd. We vervoeren het spul voor een miljoen euro per dag."

Bekijk ook Stop met massaal testen op corona en ga over op steekproeven, bepleiten twee virologen

Soa-testen

Ook de Jeroen de Jong, CEO van Spoedtestcorona, houdt zich met nieuwe dingen bezig. Met de vaste medewerkers die nog in dienst zijn, is het bedrijf zich vol op de toekomst aan het richten.

"We zijn bezig met een transitie, zodat we ook andere testen kunnen gaan afnemen op locatie. Zo gaan we ons richten op soa-testen en hebben we een online platform voor het thuistesten op COVID."

Standby

De overkoepelende stichting Open Nederland werd ten tijde van de coronacrisis opgericht en focuste zich op het heropenen van het sociale leven in Nederland. De stichting heeft een aantal testlocaties onder haar vleugels.

"Wij zullen als stichting op standby gaan. Dat betekent dat we ons gaan bezighouden met dingen regelen voor als het testen ooit weer nodig zou mogen zijn", vertelt woordvoerder Jasper Jansen. "Zo zorgen wij er als stichting voor dat de benodigde software voor de testlocaties beschikbaar blijft en gaan we ons bezighouden met onderhoud."

Wat te doen met het personeel?

Nu veel testlocaties afschalen of opgedoekt worden rijst ook de vraag op wat de werknemers van de teststraten te wachten staat. "Wij hebben nooit onder stoelen of banken geschoven dat dit een stabiele baan zou zijn. Dat wist men vanaf dag 1", vertelt Jeroen.

"Wij als bedrijf hebben verschillende mensen in ons bedrijf werken. De flexkrachten die waren er vooral als er opschaling nodig was", aldus Jeroen. "Nu dat niet meer nodig is zijn de uitzendbureaus uiteraard bezig met het zoeken naar nieuwe oplossingen voor die mensen. En zelf moeten ze ook gaan nadenken over wat voor werk hen aanspreekt."

'Genoeg banen'

Bob is het daarmee eens. Hij heeft naast zijn familieleden nog één andere werknemer in dienst. "Voor corona begon was zij nanny, maar op een gegeven moment had ze daar geen werk meer in en kwam ze bij ons als tester werken."

Vanaf vandaag heeft zij geen baan meer. "Voor haar ben ik nog aan het zoeken naar ander werk. Maar gelukkig zijn er zijn banen genoeg in Nederland."