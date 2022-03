Vóór corona was het simpel: als je ziek was, kon je niet werken. Nu thuiswerken normaal is, is die scheiding veel minder duidelijk. Want waarom zou je toch niet even wat doen, ook al ben je niet lekker? Twee experts geven advies bij dit dilemma.

Veel mensen zitten op dit moment ziek thuis. Het ziekteverzuim in Nederland lag afgelopen februari op 5,5 procent, zo blijkt uit cijfers van arbodiensten HumanCapitalCare en ArboNed. Alleen aan het begin van de coronapandemie lag dat getal de laatste jaren hoger.

Minder verzuim bij thuiswerkers

In de zorg, het onderwijs en in de industrie ligt het ziekteverzuim het hoogst: allemaal sectoren waar thuiswerken eigenlijk niet kan. In sectoren waar thuiswerken wel mogelijk is, is er minder uitval. Is de drempel om jezelf daar ziek te melden hoger?

Volgens bedrijfsarts Jurriaan Penders, ook directeur medische zaken bij HumanCapitalCare, hoeft dat niet het probleem te zijn. Er zijn simpelweg meer mogelijkheden voor thuiswerkers: "In sectoren waar je op je werk móét zijn, mag je met een coronabesmetting al niet komen. Of je nou klachten hebt of niet. Maar veel mensen met corona zijn best in staat om een aantal activiteiten wel te doen."

Bekijk ook Thuiswerkers mogen weer naar kantoor en daar zijn veruit de meesten blij mee

Door hybride werken meer mogelijk

Penders ziet dat zeker niet als iets slechts. "Als je 40 graden koorts hebt en niets kan, dan is het inderdaad goed om in bed te blijven. Maar de aanwezigheid van ziekte hoeft niet te betekenen dat je volledig uitgevallen bent. Veel mensen vinden het ook wel prettig om nog iets te doen. En door hybride werken is dat nu mogelijk."

Volgens arbeidspsycholoog Tosca Gort verschilt het heel erg per persoon wat bij ziekte verstandig is om te doen. "De meeste ondernemers zullen bijvoorbeeld gewoon gaan werken, ook al voelen ze zich niet goed. Voor anderen werkt dat niet zo."

Verantwoordelijkheidsgevoel

Maar een bepaalde groep werknemers heeft er wél moeite mee, ziet ze. "Er is een groep die heel intens werkt en veel verantwoordelijkheid voelt. Zij vinden afschakelen lastig." De kans bestaat daarmee dat zij over hun eigen grenzen gaan als ze ziek zijn.

"Natuurlijk wil je je niet om elk wissewasje ziek melden, maar er moet ook een gezonde werksituatie zijn. Als die laptop maar aan blijft staan en jij met stress op de bank zit door je keelpijn, daar word je niet beter van."

Bekijk ook Werkgever mag je vragen vakantiedagen in te leveren als je in quarantaine zit, maar dat mag je weigeren

Praten met je leidinggevende

Als je stress voelt doordat je maar door blijft werken, dan is dat volgens Gort een belangrijk teken dat je er iets mee moet doen. "Dan is het goed om dingen open te gooien met je leidinggevende en erover te praten. Zeg dat je ziek bent en neem dan ook echt even twee dagen rust."

Tussenoplossingen zijn er natuurlijk ook. "Als je je er goed genoeg voor voelt, dan kun je ook zeggen: ik ga een halve dag werken om even bij te komen. Als je daar gewoon over belt en het overlegt, dan lig je daarna echt veel lekkerder met Netflix op de bank."

Spanningen

Vaak lost een gesprek veel op, maar bedrijfsarts Penders ziet ook dat er spanningen kunnen zijn. De verwachtingen tussen werkgevers en werknemers kunnen verschillen. "Zeker in het begin met corona waren de knelpunten groot, als een werkgever bijvoorbeeld zei: 'Kom maar gewoon werken met corona.'"

"Nu gebeurt het vooral als een werknemer onderliggend al niet goed functioneert. Dan zie je ook sneller over dit soort aspecten discussie ontstaan." Toch ziet hij dat het bij een gezonde werkrelatie meestal goed gaat. "Als je elkaar vindt in een constructief gesprek, met oprechte aandacht voor wat iemand vertelt, dan kom je er wel uit."

Kom met een plan

Als je het lastig vindt om het gesprek met je leidinggevende te voeren over ziekte, dan is het volgens arbeidspsycholoog Tosca Gort goed om met een plan te komen. "Als je je heel afhankelijk opstelt en vraagt of je alsjeblieft vrij mag, dan gaat dat je niet helpen."

"Maar als je met een plan komt en bijvoorbeeld zegt: 'Ik werk een middagje niet', dan is je werkgever vaak al heel blij dat je een halve dag wel kunt werken. Hoe je leidinggevende reageert, ligt heel erg aan welke energie je daar zelf in stopt."