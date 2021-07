Overleggen met collega's van wie de helft thuis zit. Hoe doe je dat op een effectieve manier? Hybride werken wordt het nieuwe normaal. Veel werkgevers worstelen met de vraag hoe ze dat kunnen vormgeven.

Nu het grote thuiswerkavontuur van 2020 en 2021 bijna voorbij is, kijken werkgevers vooruit. Voor de meeste bedrijven geldt dat werknemers blijven videobellen en thuiswerken, maar dat ze ook weer vaker naar kantoor gaan. Hybride werken heet dat.

Uitdagingen

Het is voor veel organisaties nog wel de vraag hoe ze vorm gaan geven aan hybride werken. Het levert verschillende uitdagingen op, ziet ook hoogleraar arbeidsmarkt Ton WIlthagen. Dan gaat het om praktische zaken als techniek en privacy, maar ook om bijvoorbeeld het sociale aspect van werk.

"Werkgevers moeten ervoor zorgen dat er spontane ontmoetingen tussen collega's blijven plaatsvinden en dat mensen gezond en in beweging blijven. En bedenken welke effecten hybride werken zal hebben op productiviteit, innovatie, creativiteit, samenwerking en teamspirit. Valt er leiding te geven aan hybride teams? En krijgen we geen digitale kloof, van mensen of bedrijven die dit wel kunnen organiseren?"

Vergaderen met VR-bril

Adviesbureau Deloitte laat alvast zien hoe een hybride werkomgeving er volgens hen uit kan zien. "We willen mensen zelf de keuze geven hoe ze willen werken", zegt hoofd human resources Petra Tito. De tijd dat we allemaal elke dag op kantoor zitten komt niet meer terug, denkt zij. Daarom heeft het bedrijf verschillende proefstellingen gemaakt met hybride werken.

"We maken een Zoom-sessie leuk door die te organiseren in een goede studio en hebben een app waarin we collega's op postcode aan elkaar koppelen zodat ze samen rondjes kunnen lopen. Of we vergaderen digitaal met een VR-bril. Dankzij dit soort oplossingen leren we ontzettend veel over wat mensen wel en niet prettig vinden."

'Dodelijk voor je carrière'

Maar niet iedereen ziet iets in hybride werken. Ondernemer Huib Boissevain hield zijn kantoor tijdens de lockdown bijvoorbeeld geopend, mét inachtneming van de anderhalve meter. "Anders zouden mijn mensen doodongelukkig zijn geworden", daar is hij van overtuigd.

"We hadden laatst een vergadering met zes mensen, een ervan zat thuis. De rest zei meteen: 'we laten je wel weten wat het wordt'. Dat is dodelijk voor je carrière en voor de organisatie." Boissevain gelooft dan ook niet in veel thuiswerken. "Als het weer kan, gaan wij weer allemaal naar kantoor. We zijn een netwerkorganisatie en toevallige ontmoetingen of overleggen laten zich niet plannen. Slechts een aantal taken kun je thuis in alle stilte uitvoeren", vindt hij.