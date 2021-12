In de file voor een loopband of roeimachine, het is de realiteit in veel sportscholen nu die om 17.00 uur dicht gaan. Of sporten onder werktijd het nieuwe normaal wordt weten we nog niet, maar gezond is het in elk geval.

Om die reden is bedrijfsarts Miriam Groothoff groot voorstander van sporten tijdens het werk. Tegelijkertijd ziet ze dat werkgevers dat nog niet altijd mogelijk maken. "Steeds meer bedrijven bieden aan om een abonnement voor de gym te betalen, maar de meeste willen dat je daar voor of na je werk naartoe gaat. Voor je gezondheid zou het beter zijn als je juist tussendoor even gaat sporten."

Tijd voor verandering

Sinds dat de sportscholen eerder sluiten, spreken meer mensen over sporten tijdens of voor het werk, merkt Groothoff. Maar meer beweging rondom het werk krijgt al langer aandacht. "De hele dag zitten is het nieuwe roken", zegt ze. Een toenemend aantal kantoren heeft daarom niet alleen bureaustoelen, maar ook fietsstoelen, sta-bureaus en soms zelfs een loopband.

"Op dit moment zou je echt een verandering kunnen doorvoeren", vindt de bedrijfsarts. "Als je thuis werkt, hoef je niet meer in de file te staan en kun je bijvoorbeeld veel makkelijker zeggen: ik begin een uur eerder en eindig een uur later. Dan kun je tussendoor twee uur pauze nemen om rustig te lunchen en goed te sporten." Daarom moedigt ze werkgevers aan om flexibeler om te gaan met roosters: "Laat die 9-tot-5-mentaliteit een beetje los en stimuleer je personeel om tussendoor goed te bewegen."

Geen Netflix maar beweging

Door te sporten houd je namelijk een soort mentale pauze, legt Groothoff uit. "Je bloed stroomt harder door je aderen, je denkt niet aan werk en je krijgt een energieboost: na het sporten heb je dan weer meer focus op je werk."

Op die manier laad je dus tussendoor op. "Meestal hang je aan het einde van de dag een beetje achter je computer, maar na een uur goed bewegen begin je weer fris aan je taken."

Minder ziekteverzuim

Een win-win-situatie dus, vindt de bedrijfsarts. "Uit verschillende onderzoeken blijkt dat medewerkers met een ingelaste sportpauze meer gedaan krijgen in minder tijd. Daarnaast kan het ook goed zijn voor mensen die veel werkdruk ervaren."

Ze verwacht dan ook minder ziekteverzuim en uitval bij medewerkers die tussendoor sporten dan bij mensen die dit niet doen. "Ik adviseer cliënten die langzaam weer beginnen te werken na ziekte ook meestal om op vaste momenten in hun pauze te sporten."

Onhandig?

Maar als je dit gaat aanbieden, is dan niet de helft van je personeel afwezig tussen 12.00 en 14.00? "Het is inderdaad niet altijd handig en goed sporten kost veel tijd. Je moet omkleden, douchen, enzovoorts", antwoordt Groothoff. "Om tijd te besparen kun je bijvoorbeeld ook wandelen. Dan moet je wel stevig doorwandelen, zodat je merkt dat je hartslag omhoog gaat en je sneller gaat ademen. Dan heeft het hetzelfde effect als een halfuur gewichten heffen."

En er moet gezegd worden dat dit natuurlijk niet bij alle beroepen kan, zegt de bedrijfsarts. "Het is vooral belangrijk dat dit bij de zittende banen wordt aangeboden. Die bewegen namelijk echt te weinig over het algemeen."

Sporten onder werktijd

Bij sommige bedrijven is sporten onder werktijd al wel gebruikelijk, bijvoorbeeld bij fietsenmerk Trek. "In ons distributiecentrum in Wijchen zit naast de kantine een sportschool, met eigenlijk alle toestellen die je in een normale sportschool ook ziet", vertelt HR-manager Max van den Berg.

Al het personeel bij Trek mag 1 uur per week sporten in de tijd van de werkgever. "Dat kan in de sportschool, maar als werknemer van een van de fietsenwinkels pak je natuurlijk ook al snel de racefiets of mountainbike, of ga je lekker wandelen. Het is maar net wat uitkomt. Je kunt bij ons douchen, we hebben een handdoekservice en daarna zit je weer veel lekkerder achter je bureau", zegt Van den Berg.

'Echte aanrader'

De gym is er 7 jaar en het uurtje sporten onder werktijd zo'n 5 jaar. Er wordt volgens Van den Berg goed gebruik van gemaakt. Nu de sportscholen om 17.00 uur sluiten, zie je ook dat meer mensen er gebruik van maken, zegt hij. Vanwege corona gaat het op inschrijving, omdat het anders te druk wordt.

Werken in een magazijn is al fysiek werk, maar de gym helpt ook bij het voorkomen van blessures. "Je ziet bijvoorbeeld dat medewerkers met oefeningen van een fysio aan de slag gaan in onze sportschool." Van den Berg zou elke werkgever het faciliteren van een sportmoment voor medewerkers aanraden. "Ik las laatst dat 45 procent van de mensen niet eens één keer per week sport. Daar schrok ik van."

Flexwerken, flexsporten

Bedrijfsarts Miriam Groothoff denkt dat we sporten onder werktijd in de toekomst vaker zullen zien: "We richten ons werk steeds individueler in waar dat kan."

"Zeker de nieuwe generatie, dus jongeren, zijn gewend om hun eigen leven op hun eigen manier in te richten en zullen dus ook vaker behoefte hebben aan meer flexibiliteit in hun rooster." Sporten kan daar een invulling van zijn.