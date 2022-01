Na een lange werkdag plof je neer op de bank. Nog even sporten? Dat mag dan wel gezond zijn, maar je lichaam voelt moe. Toch betekent dat niet dat je altijd moet blijven zitten.

"Als we denken dat we moe zijn, hebben we pas 20 procent van onze energie gebruikt", zei Sifan Hassan daarover in Trouw. "We kunnen veel meer dan we denken", zei de Sportvrouw van het Jaar om anderen te inspireren. En over dat moe zijn, geven experts haar gelijk, al verschilt er percentage per persoon en per situatie.

Luister naar je lichaam

Slaapexpert Alies Coster zegt dat een moe gevoel niet betekent dat je direct helemaal op bent. "Wat dat betreft snap ik wel wat Hassan bedoelt. Vaak ben je nog wel tot meer in staat", zegt hij.

Kom je na een lange werkdag thuis, dan kan het juist helpen als je even beweging kiest. "Ik raad aan om tussendoor naar buiten te gaan. Licht en bewegen zijn een hele goede combinatie. Daar laadt je lichaam echt van op." Alleen is het niet per se een goed idee om meteen een marathon eruit te rennen. "Het blijft wel belangrijk om naar je lichaam te luisteren."

Mentale vermoeiheid

Ook voor manager topsport Herman IJzerman van het Kenniscentrum Sport & Bewegen is het helder: de ene vermoeidheid is de andere niet. "Als je 's avonds moe bent na een lange dag, is dat waarschijnlijk mentale vermoeidheid." Er zit dus een verschil in je mentaal moe voelen en fysiek moe zijn.

"Je kan dan nog wel even als het moet, bij die mentale vermoeidheid", zegt IJzerman. "Maar als je net een flinke berg op bent gerend, dan voel je je spieren. Dat is fysieke vermoeidheid."

Rennen als een kieviet

Bovendien verschilt het van persoon tot persoon wanneer iemand té moe is. "Het kan best dat je de ene dag een rondje gaat lopen en rent als een kieviet, terwijl je de dag erna het ene been nauwelijks voor de andere krijgt." Daarom blijft het ook volgens IJzerman belangrijk om goed op te letten op de signalen die je lichaam afgeeft.

Want die fysieke vermoeidheid is niet iets waar je zomaar doorheen kan met een reservepotje. "Bij een duursport zoals marathonlopen kun je opbouwen. Als je rustig aan doet, kun je in principe heel lang door zolang je ook eet en drinkt." Maar doorgaan bij korte, explosieve sporten en je op dat onderdeel verbeteren? "Er zit een limiet aan hoe je hard je dan kunt gaan."