Dat de V van Visserij terugkomt in de naam van het ministerie, betekent veel voor vissers. Zo ook voor garnalenvisser Bouke Koornstra, die een dankbrief stuurde naar Caroline van der Plas: "Ik krijg er tranen van in mijn ogen. Wat voelt dit goed."

Bouke is al ruim 35 jaar aan het werk als garnalenvisser. "Ik heb de afgelopen jaren veel meegemaakt tijdens mijn werk op zee. Vooral de onzekerheid uit Den Haag zorgde voor veel stress. Ik wilde graag weten waar we als vissers aan toe zijn en dat gebeurde niet."

Bestaansrecht

Vanuit zijn garnalenkotter op de Waddenzee leest Bouke het laatste nieuws. Hij besluit om Caroline van der Plas een brief te sturen waarin hij zijn dankbaarheid uit. "De afgelopen 3 jaar heeft de visserij veel te verduren gehad. We wisten niet waar we aan toe waren en dat ging ons, als vissers, steeds hoger zitten. Ik ben ontzettend blij. Eindelijk krijgt onze sector weer bestaansrecht in Den Haag."

Voor zijn werk heeft Boeke een bijzondere vergunning. "Die moet elke 6 jaar verlengd worden, omdat de garnalenvisserij niet onder het bestaande gebruik valt. Er komt een hoop bij kijken, omdat elk individueel schip wordt gevolgd met allerlei systemen." Begin 2023 ging het slecht met de garnalenvisserij. De vissers maakten 7 miljoen euro verlies. Dat had met name te maken met de hoge brandstofprijzen, en een kleine garnalenvangst die leidde tot tekorten.

'Breken nieuwe tijden aan'

Niet alleen de garnalenvisserij is verliesgevend geweest, maar ook de pulsvisserij. Dit komt door het verbod op de pulsvisserijtechniek, de hoge brandstofprijzen en een onzekere toekomst. "Er zijn nog maar heel weinig vissers over. Hierdoor zijn we een heel kleine sector geworden en dat is heel erg jammer."

Het nieuwe kabinet wil de pulsvisserij weer mogelijk maken en dat creëert een hoop zekerheid, zegt Bouke. "Er breken nieuwe tijden aan wat betreft inkomen en financiën. De visserij is een onzeker vak. Ik hoop dat het nieuwe kabinet kan zorgen voor meer duidelijkheid en een toekomstperspectief."

'Symboolpolitiek'

De belofte van Van der Plas om de visserij weer bestaansrecht te geven en hen daaromheen een 'goede boterham te laten verdienen', zorgt bij Bouke voor vertrouwen.

"Ik zie het niet als symboolpolitiek. Ik weet zeker dat de BBB achter ons staat en daar hun best voor gaan doen. De afgelopen jaren werd er in het kabinetsplan veel gezegd over wat niet kan, en daardoor is onze sector veel kleiner geworden. Het is heel belangrijk voor de vissers dat deze stap is genomen."