De campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen draait op volle toeren. De BoerBurgerBeweging heeft op hun verkiezingsposter gezet dat er zonder visserij géén gezonde zee bestaat. Maar klopt dat wel? We vragen het experts.

BBB beweert dus dat vissen nodig is, om de zee gezond te houden. Maar daar zijn vis-ecoloog Anieke van Leeuwen en marinebioloog Irene Kingma het niet mee eens.

Tweede Wereldoorlog

We duiken eerst de geschiedenis in. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was onze zee namelijk heel gezond, vertelt vis-ecoloog Anieke van Leeuwen van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Zeemijnen, bombardementen en onderzeeërs maakten visserij in de Noordzee toen namelijk haast onmogelijk.

Daarom kozen vissers voor een andere plek. "Daardoor verdubbelden bepaalde vissoorten in de Noordzee, omdat er een aantal jaren niet gevist werd", vertelt Van Leeuwen. "Na de oorlog werd bijvoorbeeld drie keer zoveel kabeljauw gevangen. Vissers spraken na de Tweede Wereldoorlog over wonderbaarlijke visvangsten."

Een gezonde zee zonder visserij

Visserij is dus absoluut niet noodzakelijk voor een gezonde zee, zegt Irene Kingma. "Als een zee een hoge biodiversiteit heeft, is de zee gezond. Ook zijn er sleutelsoorten nodig waar het systeem op draait. Die sleutelsoorten zijn soms de kleinste beestjes en soms juist walvissen."

Het gaat erom dat er veel verschillende dieren zijn, en dat die soorten de juiste groepsgrootte hebben. Volgens de experts is een gezonde zee, een zee die in balans is, en dat kan juist heel goed zonder visserij. Kingma: "Omdat er dan een natuurlijk ecosysteem is wat zichzelf in balans houdt. Het is een systeem waar je een gezonde voedselpiramide hebt, waar alles met elkaar samenwerkt en in balans is."

Zeevogels

Volgens visserij-expert en marinebioloog Irene Kingma zijn er wel bepaalde vogels die juist afhankelijk zijn van de bijvangst van de visserij. Die vogels kunnen overleven omdat er gevist wordt. "Die zeevogels hebben zich helemaal aangepast om achter die boten aan te vliegen. Dat is nu hun voedselbron. Als we nu helemaal zouden stoppen met vissen zouden die vogels dus in de problemen komen en zullen er een paar verdwijnen."

Dus zou je kunnen zeggen dat visserij nodig is om ook vogels gezond te houden? Daar voegt Kingma wel een kanttekening aan toe: "Dat is natuurlijk helemaal niet natuurlijk, die vogels horen gewoon zelf vis te vangen. Dus dan gaan ze dat op den duur weer doen. Zo komt er weer een nieuw natuurlijk evenwicht."

Veranderingen

Vis-ecoloog Van Leeuwen zegt dat het niet lang duurt voor je verandering kunt zien in de Noordzee als je van de een op andere dag zou stoppen met de visserij.

"Op korte termijn kun je van soorten als haring en kabeljauw verwachten dat ze terugkeren als je stopt met visserij." Maar bij grote roofdiersoorten moet je volgens haar 10 tot 20 jaar wachten tot je de effecten ziet. "Bij haaien en roggensoorten duurt populatieherstel veel langer."