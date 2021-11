De een doet het volledig online, terwijl de ander zoals altijd fysiek feestviert. Niet overal wordt dezelfde invulling gegeven aan carnaval. "Af en toe is het het randje opzoeken", zegt Rob van de Laar van de Brabantse Carnaval Federatie.

In veel Brabantse steden is het traditionele aftelmoment volgende week donderdag afgelast of wordt het online georganiseerd. Maar in Den Bosch, oftewel Oeteldonk, is het zoals altijd groot feest op 11 november. Zeventig cafés organiseren daar gezamenlijk een feest voor 20.000 carnavalsvierders. Terwijl het aftelmoment daar wel is afgelast.

Bandjes in Oeteldonk

In Oeteldonk werken ze met polsbandjes. Bij 70 horeca-ondernemers zijn zo'n 20.000 polsbandjes verkocht voor 11 euro per stuk. Daarmee heb je toegang tot 8 grote afgesloten feestlocaties. "Die bandjes waren binnen een week aan de man", zegt Loek de Graauw van voorzitter van horecavereniging 11-11.

"Overal hebben we toegangspoorten waar je je bandje en je QR-code moet laten zien. Er zijn ook 26 sluizen gemaakt bij alle invalswegen van de stad. En daar kan je ook een bandje voor je QR-code krijgen, waardoor je je telefoon maar een keer hoeft te pakken. Dus dan heb je twee bandjes, waardoor de doorloop snel kan gaan."

Reguleren

De Graauw vindt de 11e van de 11e qua evenement niet anders dan hoe het geregeld is bij een evenement in een voetbalstadion dat volgens de regels gaat, zegt hij. Toch zat burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch wel met een dilemma. "Ik vrees elke dag voor een stijging van het aantal nieuwe besmettingen, maar dat geldt niet alleen voor deze activiteit, maar voor alle activiteiten."

"De horeca mag open, maar dat willen we dus gereguleerd doen met carnaval", zegt Mikkers. "Het is een dilemma: laat je het los, dus dat elke horeca-ondernemer zelf verantwoordelijk is voor de hordes mensen die naar onze stad zullen komen, of ga je het op een andere manier in goede banen leiden? Dat hebben we dus nu gedaan."

Luister hier het gesprek met Loek de Graauw, burgemeester Jack Mikker en Rob van de Laar van de Brabantse Carnavals Federatie terug in EenVandaag op NPO Radio 1

'Het is ongewis'

De Brabantse Carnaval Federatie vertegenwoordigt 128 carnavalsorganisaties in de provincie. Voorzitter Rob van de Laar benadrukt dat Brabant en Limburg zich vorig jaar onthouden hebben van carnaval. Op dit moment kijken ze in het Zuiden naar dat wat wettelijk kan.

Maar, met de oplopende coronacijfers in het achterhoofd: "Er zit ook een moreel verhaal aan. Kan het wel? Wat er staat te gebeuren weet je niet, dat weet niemand. Af en toe heb je wel een knoop in je buik. Het is zo ongewis."

Vrees voor afgelasting

Een van de eerste coronabesmettingen in Nederland kwamen aan het licht tijdens en na carnaval in 2020. Mensen wezen naar carnaval als hét superspread-event. Volgens van de Laar onterecht. "Want we wisten toen niet dat het virus bij ons was."

"Als je nu kijkt wat er allemaal aan gedaan wordt: met vele deskundigen, die toegangspoortjes overal bouwen, met kaartjes werken. Al dat soort dingen. Maar we vrezen elke dag dat we alles af moeten gelasten."