Wel of geen carnaval? In delen van Limburg zijn feesten afgelast, maar dit gebeurt lang niet overal. Oproepen van ziekenhuizen worden niet altijd gehoord. FNV Zorg is duidelijk: alle activiteiten die de druk op de zorg verhogen zijn geen goed idee.

In het Twentse Oldenzaal vroeg ziekenhuis Medisch Centrum Twente (MST) de burgemeester tevergeefs om in te grijpen. Honderden carnavalsgangers komen aanstaande zaterdag naar de aftrap van het carnavalsseizoen in Oldenzaal.

Nood op de Spoedeisende Hulp

"Wij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar onze bewoners, en daarom proberen we binnen de richtlijnen een feestje te organiseren", zeggen de organisatoren. Ziekenhuis MST ziet het met lede ogen aan.

De Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis in Enschede was maandagavond al urenlang vol. Zo vol, dat patiënten mogelijk op de gang moesten worden geparkeerd. De nood is er hoog.

'Een heel bescheiden groep'

Toch is burgemeester Patrick Welman niet van plan om een streep door het carnavalsfeest van dit weekend te zetten. De burgemeester wil niet op vragen van EenVandaag reageren, maar benadrukte bij RTV Oost al dat de start van het carnavalsseizoen in Twente anders is dan in het zuiden van het land: "Wij hebben hier geen grote feesten. Het gaat om een heel bescheiden groep."

MST-bestuursvoorzitter Jan den Boon riep carnavalsverenigingen al eerder op om openingsfeesten voor het carnavalsseizoen die binnen plaatsvinden af te blazen. Hij voegt daar nu aan toe dat het echt gaat om alle feesten en partijen, en niet alleen carnaval.

Zorginfarct

Terwijl één van de carnavalsgangers in Oldenzaal zegt: 'Als het volgens de landelijke regels mag, wie is dan een burgemeester om het af te blazen?', doet FNV Zorg vooral een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen.

"Want elke druppel die er nu bij komt kan leiden tot een zorginfarct. Het water staat bij onze medewerkers écht aan de lippen."

Bron: EenVandaag Elise Merlijn van FNV Zorg

Gewoon niet verstandig

"Het is gewoon niet verstandig om nu een feest te organiseren", zegt Elise Merlijn van FNV Zorg. "We horen van de medewerkers uit het veld dat het eigenlijk gewoon helemaal op is."

Merlijn is hard: "Dan moet de overheid dus zeggen: 'Fijn dat jullie feest hebben gevierd, maar als je je morgen in het ziekenhuis meldt, dan is er geen plek.' Want als je ziet dat ambulancediensten op en aan rijden en vaak patiënten niet kunnen afleveren... Ik maak me zorgen."

Hoe gaat het op andere plekken?

De discussie over carnaval speelt op meer plekken. Waar het onder de rivieren normaal gesproken groot feest is op de elfde van de elfde, heeft in Limburg de veiligheidsregio al verregaande maatregelen genomen. Zo hebben de Noord- en Midden-Limburgse burgemeesters een verbod ingesteld op ongeplaceerde evenementen, dus feesten zonder vaste zitplaats.

In Brabant verschilt het per stad. Vorige week sprak EenVandaag met de burgemeester van Den Bosch, die geeft aan dat het juist alleen een veilige dag kan zijn als hij het evenement door laat gaan. "Dan gaan mensen niet op eigen houtje feesten."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Vorige week zei de burgemeester van Den Bosch nog dat carnaval daar gewoon doorgaat

Organisator: 'Feest valt wel mee'

Volgens Bert Kock, organisator van het carnavalsfeest in Twente, valt het allemaal wel mee. "Iedereen denkt dat het een enorm feest is. Maar het is gewoon een groep mensen bij elkaar in een zaaltje."

Volgens hem is het feest in Oldenzaal dan ook niet te vergelijken met wat er nu in Zuid-Nederland gaande is. "Bovendien volgen wij altijd de lijn van de overheid, dus als het ineens niet meer zou mogen, dan zullen wij het uiteraard met pijn in het hart afblazen."