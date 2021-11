Veel mensen maken op pakjesavond geen onderscheid tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag. En ondanks de coronamaatregelen en de discussie over het uiterlijk van de pieten hebben we er dit jaar massaal zin in.

In de samenleving is volop discussie over de inzet van de coronapas en maatregelen voor alleen ongevaccineerden. Maar voor wie pakjesavond viert met familie of vrienden lijkt dit weinig discussie op te leveren. Vier van de tien (40 procent) komen samen met gevaccineerden én ongevaccineerden.

'Geen tweedeling met Sinterklaas'

Velen vinden het erg dat er een tweedeling ontstaat in de samenleving en willen daar niet aan meedoen met 'zo'n mooie traditie als Sinterklaas'. Een deelnemer zegt daarover: "Natuurlijk is iedereen welkom. Wij discrimineren niet in onze familie."

Om veilig samen te komen doen de meesten wel een coronatest: "Mijn dochter is niet gevaccineerd, maar laat zich testen voor pakjesavond. Deze traditie is voor ons té belangrijk om onderscheid te maken."

Voorzichtigheid voor ouderen

De grootste groep (53 procent) viert het heerlijk avondje alleen met gevaccineerden. Simpelweg omdat iedereen met wie ze samenkomen gevaccineerd is. Voor sommigen is dit wel een bewuste keuze, bijvoorbeeld omdat er veel ouderen of kwetsbaren bij zijn. Of omdat de verhoudingen al eerder verslechterd zijn door verschillende standpunten over vaccinatie.

Kleine groepjes pakken de cadeaus uit met uitsluitend ongevaccineerden (3 procent) of staan nog voor de keuze wie ze gaan uitnodigen (3 procent).

Weinig afstand van familie en vrienden

Op dit moment geldt weer het dringende advies om 1,5 meter afstand te houden. De meeste Sinterklaasvierders doen dit niet bij hun naasten. Slechts een kwart (23 procent) is van plan dit te gaan doen bij familieleden, een derde (36 procent) bij vrienden.

Bij onbekenden, bijvoorbeeld bij intochten of een Sinterklaasviering op het werk of de club, is een ruime meerderheid (73 procent) wel van plan om afstand te houden.

Zin in het Sinterklaasfeest

De overgrote meerderheid die dit jaar iets aan Sinterklaas doet heeft er zin in. Velen vierden pakjesavond vorig jaar noodgedwongen online. Daarom zijn ze extra blij dat ze dit jaar waarschijnlijk weer fysiek bij elkaar kunnen komen met familie en vrienden.

Van de ondervraagden die het feest gaan vieren, heeft 18 procent er zelfs meer zin in dan vóór corona. De coronamaatregelen en de voortdurende discussie over het uiterlijk van de pieten mogen de pret niet drukken.

Organisatoren worstelen

Terwijl de feestvierders thuis er vooral zin in hebben, hebben de organisatoren van Sinterklaasintochten en -feesten het dit jaar zwaar. Hiervan deden er 905 mee aan het onderzoek. Een derde (34 procent) zegt problemen te ondervinden met de organisatie vanwege de coronasituatie. Ze staan voor lastige keuzes als het gebruiken van een QR-code, wat te doen met ongevaccineerde ouders, en hoe houd je 1,5 meter afstand van de Sint en zijn pieten.

Eveneens een derde (36 procent) worstelt met het uiterlijk van de pieten. Daarbij lijken ze het nooit goed te kunnen doen. Kiezen ze voor roetveegpieten, dan stoppen vrijwilligers die zwart willen zijn ermee. En kiezen ze voor traditionele 'Zwarte Pieten' dan zijn er weer anderen boos.