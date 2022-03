Straten bedekt met een laag plastic wegwerpbekers: dat was het beeld na carnaval in Venlo. Het zal niet nog eens gebeuren, want de gemeente stelt strengere eisen aan organisatoren. Dat moet ook: de plastic wegwerpbeker gaat uiteindelijk overal in de ban.

"We willen niet meer dat het terrein na afloop bezaaid ligt met plastic, zoals laatst na carnaval." Marij Pollux is in Venlo wethouder duurzaamheid, cultuur en evenementen en is actief bezig om de evenementen in de gemeente duurzamer te maken. "Dat is absoluut een uitdaging. Maar het is heel belangrijk voor toekomstige generaties."

Duurzaamheidseisen voor vergunning en subsidie

Doordat er door corona bijna 2 jaar geen evenementen zijn geweest, liep het beleid in Venlo vertraging op. Nu wordt dat weer opgepakt en is aan de negen grootste evenementen gevraagd een plan te maken hoe ze kunnen verduurzamen. De gemeente wil daarbij af van plastic wegwerpbekers en voedselverpakkingen.

Samenwerken met organisaties is voor wethouder Pollux van groot belang, maar uiteindelijk zal het beleid ook worden afgedwongen. "Op termijn willen we de eisen opnemen in de subsidies en de vergunningen." Niet elk evenement zal zich even makkelijk kunnen aanpassen, maar daarbij wordt hulp geboden. "Het is de bedoeling dat de evenementen elkaar inspireren. Ook de kleinere evenementen moeten gaan verduurzamen."

Wegwerpplastic bijna verboden

Venlo en ook andere gemeenten lopen al vooruit op toekomstige wetgeving. Wegwerpplastic zoals bestek, borden en rietjes zijn al sinds halverwege 2021 verboden en op kleine plastic flessen zit inmiddels statiegeld. Staatssecretaris Vivianne Heijnen, die gaat over milieu, kwam dinsdag met nieuwe maatregelen om het plastic afval nog verder te beperken.

Vanaf 2024 wordt wegwerpplastic daarom zo goed als verboden. De maatregelen zijn het gevolg van Europese wetgeving voor wegwerpplastic.

Beleid in stappen

Het beleid wordt in stappen doorgevoerd. Halverwege volgend jaar moet er door de consument een bedrag betaald worden voor plastic wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen.

Vanaf 2024 moeten producenten zorgen dat onder meer plastic drinkbekers en wegwerpverpakkingen voor eten volledig hoogwaardig gerecycled of hergebruikt kunnen worden. Daardoor moet 70 procent worden hergebruikt, in 2027 moet dat opgelopen zijn naar 90 procent.

Opruimen kost ook veel geld

Het gevolg van de lokale en landelijke strengere eisen is onder meer dat plastic drinkbekers vervangen moeten worden door een harde afwasbare beker met bijvoorbeeld statiegeld, of een exemplaar dat na recycling weer opnieuw tot beker verwerkt kan worden.

De evenementen in Venlo zoeken nu met elkaar naar oplossingen, want dat vergt de nodige aanpassingen en investeringen. En het is pas het begin, want er moet aan veel meer eisen voldaan worden in de toekomst om een evenement te mogen organiseren.

Evenement wordt niet duurder

"Klaar zijn we voorlopig nog niet", zegt wethouder Pollux van Venlo. Daarnaast worden ook eisen gesteld aan duurzaam vervoer, opwekking van elektriciteit op het evenemententerrein en het gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.

Volgens Pollux betekenen alle veranderingen niet dat de organisatie van een evenement daarmee duurder zal worden. "Want ook het opruimen kost mega veel geld."

