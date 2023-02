Je vrije dag met Pinksteren of Hemelvaart inruilen voor een vrije dag met carnaval: 41 procent van de jongeren die het vieren ziet dat wel zitten. "Carnaval is voor mij het belangrijkste feest van het jaar, ik weet niet eens wat we vieren met Pinksteren."

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en 3FM Human. De helft (49 procent) van de jonge mensen tussen de 16 en 34 jaar die carnaval vieren, neemt zelf al één of meerdere vrije dagen op rondom het carnavalsweekend, dit jaar van 16 tot en met 21 februari.

Traditie

Twee derde (64 procent) van de jonge vierders vindt dat carnaval een echte Nederlandse traditie is. "De saamhorigheid, de vaste rituelen, iedereen die terug naar huis gaat en vrije dagen opneemt, ik vind het een schitterende traditie die we moeten beschermen", zegt iemand.

Toch zijn er ook vierders die het geen Nederlandse traditie vinden. "Dit is echt een feest van Brabant en Limburg, andere provincies die het vieren verpesten het alleen maar", vindt een deelnemer.

Bekijk ook Prins Carnaval worden? Zo doe je dat

'Ook in België, Brazilië en New Orleans'

Van de jongeren die geen carnaval vieren, vindt ruim de helft (54 procent) dat het geen Nederlandse traditie is. "Ze vieren het ook in België, Brazilië en New Orleans, dus heel Nederlands is het dan niet meer", vindt iemand. "Bovendien viert lang niet iedereen het. Het is meer een katholieke traditie", zegt een ander.

Niet iedereen is het daar mee eens. "Het maakt niet uit dat niet iedereen in Nederland het viert. De kaasmarkt is ook traditie en die spreidt zich ook niet verder uit dan Gouda en Alkmaar."

Het aantal jongeren dat carnaval viert, per provincie

Alcohol, apenpakjes en vreemdgaan

Uit het onderzoek blijkt ook dat er een groot verschil zit in hoe mensen naar carnaval kijken. Mensen die het niet vieren denken bij carnaval vooral aan alcohol, losbandigheid en verkleden. "Het is een kwestie van zuipen op foute muziek, in de meest idiote apenpakjes", zegt iemand die geen carnaval viert.

Een ander noemt ook de katholieke traditie, wat carnaval oorspronkelijk is. "Carnaval heeft alle religieuze waarden verloren, niemand die uitbundig carnaval viert gaat daarna vasten. Het is slechts een goedkoop excuus om te drinken en vreemd te gaan."

Bekijk ook In het Brabantse Oostelbeers zijn de vrouwen aan de macht tijdens carnaval

Volksfeest, saamhorigheid en genieten

Mensen die wel carnaval vieren ontkennen niet dat er veel gedronken wordt, maar ze hebben het vooral over de mooie traditie, het volksfeest en de saamhorigheid die volgens hen bij carnaval hoort.

"Carnaval gaat voor mij over samen vieren, samen zijn, muziek en ongegeneerd genieten. Vaak met een pilsje, maar dat is absoluut niet noodzakelijk", zegt iemand in het onderzoek. "Mensen die het idee hebben dat iedereen met carnaval stomdronken is en zich losbandig gedraagt, hebben niets van het feest begrepen."

Welke woorden vinden jongeren bij carnaval passen?

Betalen voor de optocht

Ook punt van discussie tijdens carnaval dit jaar: moet je betalen om de optocht te zien? Op steeds meer plekken wordt inmiddels entree gevraagd voor carnavalsevenementen en -optochten. Dat komt vooral door de gestegen prijzen, maar ook door de strengere veiligheidseisen die aan evenementen gesteld worden.

Een derde (31 procent) van de jongeren die carnaval vieren, weigert te betalen om bij een carnavalsevenement of -optocht te kunnen zijn. Een iets grotere groep, 42 procent, zou best willen betalen voor een evenement, maar niet voor de optocht. Een vijfde (21 procent) zou voor beide geld neer willen leggen.