Wie aan carnaval denkt, denkt al snel aan het 'regenen van liters bier'. Maar is het feest ook leuk zonder een borrel op? Nicole gaat het dit jaar voor het eerst meemaken, terwijl Malou en Lucas niet beter weten. "De 0.0-biertjes staan al in de koelkast."

Uitgedost in een 'fout' kostuum, meelallen met de carnavalhits met permanent een biertje in je hand. Het is het standaard beeld dat veel mensen zullen herkennen van carnaval. Maar hoe ervaar je het feest als je geen alcohol drinkt? Nicole (56) roept dit jaar voor het eerst zonder een slok op 'Alaaf!'.

Alcohol in carnavalsmuziek

Ook in de carnavalsmuziek ontkom je er niet aan: van ''t Dondert en 't Bliksemt' tot 'Ik zie een pils', alcohol is een veel bezongen thema. Maar carnavalsduo Piet en Harry - in het dagelijks leven beter bekend als Lot van Os en Merijn Ruis - besloot dit jaar een lied uit te brengen dat juist een alcoholvrij carnaval promoot. "Bier is voor watjes", zingen ze in hun videoclip, met thee en Fristi in de hand.

Ook Nicole heeft het nummer gehoord en deelde het op social media. "Deze ludieke carnavalskraker is een steuntje in de rug voor iedereen die na 'Dry january' ook februari alcoholvrij wil ingaan", schreef ze erbij. Zelf drinkt ze nu 7 maanden geen alcohol en ook dit weekend met carnaval zet ze haar 'droge' periode door.

Het carnavalsnummer 'Bier is voor watjes' van Gewoon Piet en Harry met Ferry van de Zaande

Twintig biertjes op een dag

Als echte Limburgse is Nicole opgegroeid met het feest. "Op de basisschool ben je daar dan ook al weken van tevoren mee bezig. Het plaatselijke carnavalsliedje wordt ingestudeerd en op school is er een ochtend waarop je allemaal verkleed mag komen en in een kleine optocht door het dorp trekt", vertelt ze. "Ook nu zie je overal in het dorp versieringen."

Na haar schooltijd bleef ze carnaval volluit vieren, inclusief de vele alcoholische versnaperingen. "Als ik dan om twaalf uur al aan mijn eerste biertje zat, dan kon ik er wel minimaal twintig wegdrinken op een dag. En dan de dag erna weer en de dag daarna weer."

'De maat was vol'

"Je voelt met name de vermoeidheid", blikt ze terug. "Maar zodra je weer je eerste twee biertjes hebt gedronken, is de stemming er weer in en ben je die vermoeidheid weer kwijt. Dus op het begin van de derde dag moet je ook wel alcohol drinken, want anders red je het niet meer. In ieder geval, zo was het voor mij. Maar ik denk dat dat best wel voor meer mensen geldt."

In juli hakte Nicole de knoop door en besloot ze te stoppen met drinken. "Ik had twee feesten waarna ik 's ochtends niet eens meer wist of ik mijn gezicht wel had gewassen. De maat was vol." Ze begon aan een '30 dagen-challenge' waarbij ze een maand lang geen alcohol dronk. En daarna zette ze dit door.

Koelkast vol alcoholvrij bier

Van vrienden krijgt ze positieve reacties op haar keuze, maar ook regelmatig de vraag: 'Hoe ga je dat doen met carnaval?' "Heel veel mensen denken: 'Ze gaat dan vast geen carnaval vieren'", vertelt Nicole. En dat vindt ze niet eens zo raar: "Ik had me daar van tevoren ook niet echt een voorstelling bij kunnen maken, dat ik me dan net zo goed zou kunnen amuseren als met alcohol."

Nu staat de koelkast vol met alcoholvrije biertjes om mee te nemen naar carnaval. "Als er iemand een bestelling gaat doen van tien bier, of misschien nog wel meer, en er zit dan één alcoholvrije voor mij bij, dan gaat dat fout, denk ik. Dan weten ze niet meer welke alcoholvrij was en denken ze: ze merkt het niet. Nu kan ik gewoon een blikje alcoholvrij bier uit mijn rugzak halen."

Voorbereid op reacties

Verder bereidt ze zich voor op wat anderen tegen haar kunnen zeggen. "Als je geen plan hebt of als je niet weet wat je gaat zeggen of gaat doen, dan laat je je sneller meeslepen in een moment", legt ze uit. "Dus als iemand zegt tegen mij: 'Doe niet zo flauw, drink nou een biertje', dan zeg ik: 'Ik zeg ook niet tegen jou dat je niet flauw moet doen en iets zonder alcohol moet drinken.'"

"En natuurlijk, soms denk ik ook: waar ben ik mee bezig? Waarom doe ik mezelf dit aan? Ik kan er ook wel behoefte aan hebben, bij een diner, of als iedereen om me heen dronken begint te worden", zegt Nicole. "Maar omdat ik voorbereid ben en weet wat ik wil en hoe ik op bepaalde vragen antwoord kan geven, lukt het."

'Ik snap dat nooit'

Dat je helemaal geen alcohol nodig hebt om een leuke carnaval te hebben weet Malou (26) als geen ander. "Als je bijvoorbeeld niet kan dansen zonder dat je aangeschoten bent, dan kun je ook niet echt lol hebben", vindt ze. "Ik snap dat nooit als mensen dat denken. Dan denk ik: als de muziek leuk is en de mensen zijn leuk, dan kun je toch een leuke avond hebben?"

Zelf drinkt Malou nooit alcohol. "Ik heb weleens, toen ik 16 was, van die gekleurde wodka gedronken. Maar dat was dan één fles met twintig man. En ik heb weleens een cocktail geproefd. Maar eigenlijk vind ik het ook gewoon vies als ergens een alcoholsmaak aan zit. Zelfs bonbons met alcohol erin vind ik vies."

Vrienden vergeten het soms

Omdat ze in het centrum van Tilburg woont, zit de Brabantse deze dagen middenin het feestgedruis. "Maar sinds de Elfde van de Elfde is het hier eigenlijk elk weekend carnaval." Zelf doet ze er ook aan mee, maar niet alle dagen. "Ik ben ook ouder nu, ik moet gewoon werken. Veel mensen vragen wel vrij natuurlijk, alleen niet iedereen is zo fanatiek."

Ze gaat een dag en een avond met vrienden de stad in. Ondanks dat ze allemaal weten dat Malou niet drinkt, wordt dat tijdens het feesten soms vergeten: "Sommige vrienden bieden het weleens per ongeluk aan. Maar mensen die me al langer kennen, weten het ondertussen en het boeit ze verder helemaal niets."

Bekijk ook Carnaval als vaste vrije dag? 4 op de 10 jonge carnavalsvierders ruilen graag een andere dag in

'Geen behoefte aan bier'

Ook Lucas (24) viert carnaval in Tilburg. Met zijn vrienden en studentenvereniging is hij van donderdagavond tot maandag in de stad. Maar zonder bier in zijn hand: "Ik heb het weleens geprobeerd, gewoon wat bier gedronken, maar nooit echt een avond volledig."

Lucas heeft niet echt behoefte aan alcohol, vertelt hij. "Op een gegeven moment dronk ik al best lang niet. Dus toen dacht ik: waarom zou ik nu wel gaan drinken?" Tijdens het uitgaan en ook tijdens carnaval houdt hij het bij een groene ijsthee.

Drinken uit een vaas

Dat zijn vrienden wel drinken tijdens het feest, daar heeft de student geen last van. "Ik vind het wel grappig om ze af en toe dronken te zien. Dan doen ze toch net iets andere dingen dan normaal. Van zwabberend over straat lopen tot water drinken uit een bloemenvaas."

En in tegenstelling tot zijn vrienden, onthoudt Lucas altijd de hele avond. "Soms weten mensen niet meer wat ze hebben gedaan, terwijl jij dat wel weet. Het is de volgende ochtend wel echt grappig om te vragen: 'Kan je je dat herinneren?' En dat ze dan reageren: 'Huh, hoe kan dat nou?' Als ze bijvoorbeeld met iemand gezoend hebben", lacht hij.

Bekijk ook In het Brabantse Oostelbeers zijn de vrouwen aan de macht tijdens carnaval

Stappen met 'leuke mensen'

Als tip voor alcoholvrij carnavallen noemen Malou en Lucas allebei dat het belangrijk is om met de juiste mensen op stap te gaan. "Zorg gewoon dat je met een leuke groep mensen gaat, en dat ze het accepteren. En als ze het niet accepteren: ga gewoon nieuwe mensen zoeken", adviseert Lucas.

Een leuke activiteit toevoegen werkt ook altijd, weet Malou. "Vorig jaar hadden we een bingokaart. We gingen van huis naar huis en op elke plek was er iets leuks te doen. In het laatste huis gingen we eten. Dan is er ook meer een leuke activiteit dan alleen de stad in gaan."

'Geen kater is mooi vooruitzicht'

Dat het ook zonder alcohol een leuk carnavalsweekend gaat worden, weet Nicole wel zeker. "Ik geniet zo van de verkleedde mensen en de muziek en de sfeer en dat iedereen vrolijk is. Daar heb ik geen extraatje bij nodig."

En daarnaast kijkt de Limburgse ook nog eens uit naar de ochtenden na het feesten. "Ik verheug me erop dat ik in de ochtend al een uur kan lezen of sporten, en niet helemaal brak in mijn bed lig of allemaal vet spul nodig heb om me weer een beetje mens te voelen. Dat ik weet dat ik geen kater krijg, is wel een heel mooi vooruitzicht."