Een officiële vrije dag ruilen voor feest- of gedenkdag die past bij je eigen geloof of overtuiging? Steeds meer bedrijven bieden de mogelijkheid om zo’n 'diversiteitsdag' op te nemen. De helft (48 procent) vindt dit een goed plan.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 26.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. Vier van de tien (40 procent) zien er niets in. Deelnemers tot 35 jaar (64 procent) en die met een Surinaamse of Antilliaanse migratieachtergrond (74 procent) staan het meest positief tegenover een 'diversiteitsdag'.

'Tweede dagen' afschaffen

Voorstanders vinden het niet meer van deze tijd dat we zoveel vaste christelijke feestdagen hebben. Veel ondervraagden redeneren dat die voor steeds minder mensen betekenis hebben, en dat je mensen dan zelf een dag kunt laten kiezen die voor hen wel betekenis heeft.

Tweede Pinksterdag wordt het meest genoemd als overbodige feestdag. Sommige christelijke dagen worden belangrijker gevonden dan andere. "Al die 'tweede' dagen (tweede kerstdag, paasdag en pinksterdag) zijn alleen maar voor de commercie. Die mogen wat mij betreft allemaal worden ingeruild of afgeschaft", zegt iemand.

Bevrijdingsdag, Suikerfeest en extra vakantie

De deelnemers hebben wel ideeën over welke dag ze graag zouden willen vieren. Bevrijdingsdag wordt veel genoemd. "5 mei, een landelijke vrije dag voor heel Nederland en elk jaar. Ik begrijp niet waarom dat nog niet zo is", schrijft een ondervraagde.

Verder zijn de reacties net zo divers als de samenleving "Ik wil Tweede Pinksterdag graag ruilen voor Eid al-Fitr (Suikerfeest)", schrijft iemand. En: "Ik wil graag een dag ruilen voor de Pride. Ik vind het mooi als er op die manier meer aandacht en begrip voor komt." Veel mensen geven bovendien aan dat ze liever een extra vakantiedag willen dan verplicht vrij te zijn op bepaalde dagen.

Geen behoefte

Vier van de tien (40 procent) ondervraagden hebben geen behoefte aan een 'diversiteitsdag'. Sommigen noemen het 'onzin': "Als je een vrije dag wilt, kun je een snipperdag opnemen. En wanneer je wilt doorwerken tijdens een officiële feestdag, krijg je vaak nog een toeslag ook."

Een ander schrijft: "Ik ben absoluut tegen. Wij leven hier in Nederland in een van oorsprong christelijke cultuur. Andere culturen moeten zich aan ons aanpassen. Elders in de wereld worden onze feestdagen toch ook niet gevierd?"

Afschaffing slavernij herdenken

Aan het onderzoek deden ruim 200 mensen met een Surinaamse of Antilliaanse migratieachtergrond mee. De meeste van hen zien een diversiteitsdag wel zitten en willen er ook graag gebruik van maken. Velen van hen kiezen voor Keti Koti op 1 juli, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht.

"Omdat wij allemaal divers zijn, moet die keus er zijn. Ik zou absoluut kiezen voor Keti Koti. Ik vind dit een belangrijke dag uit de geschiedenis van alle Nederlanders. Het moet eigenlijk voor iedereen een nationale vrije dag zijn. Als ik echt moet kiezen, zou ik Hemelvaart inleveren (en ik ben katholiek)", schrijft een iemand met een Surinaamse achtergrond.