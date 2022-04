Het vertrouwen van CDA-kiezers in Wopke Hoekstra heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Zijn imago staat al lange tijd onder druk, maar voor het eerst staat nog niet de helft van zijn achterban (42 procent) achter hem.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder mensen die bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 op het CDA hebben gestemd. Sinds de interne crisis rond Pieter Omtzigt heeft CDA-leider Hoekstra een moeizame band met zijn achterban. In die periode was slechts de helft te spreken over Hoekstra, maar hij wist zich later in de zomer weer op te richten. Toch is het vertrouwenscijfer het afgelopen half jaar, met een verschil van 20 procent, opnieuw gekelderd.

Vertrouwenscijfers van CDA-kiezers in Wopke Hoekstra als partijleider sinds de laatste Tweede Kamerverkiezingen

Geen zelfreflectie

Er heerst chagrijn bij CDA-kiezers over de verloren gemeenteraadsverkiezingen. Niet per se om het resultaat - het CDA verloor ruim 200 raadszetels - maar vooral om de reactie van hun voorman op dat resultaat: "De uitslag was natuurlijk niet goed, maar dat was te verwachten. Ik stoorde me meer aan de typische reactie van Hoekstra. Constant positief blijven zonder enige zelfreflectie. Uiteindelijk blijven de verkeerde mensen op dezelfde plekken zitten."

Niet alleen de meest recente tegenvaller wordt aangehaald door kiezers. Een toenemende groep CDA-kiezers stelt dat Hoekstra het simpelweg niet in zich heeft om de partij te leiden. Het ontbreekt hem volgens teleurgestelde kiezers aan de juiste uitstraling, een echt CDA-verhaal en de wil om te leiden.

'Partijbelang nooit nummer één'

Daar komt sinds zijn ministerschap in kabinet-Rutte IV het gebrek aan tijd bij: "In de formatie was hij alleen maar bezig met zijn eigenbelang, weer minister worden, en nu met het landsbelang. Het partijbelang is nog nooit nummer één geweest bij Hoekstra", aldus een teleurgestelde kiezer.

"In zijn optredens gaat het helemaal niet meer over leiderschap van zijn partij, jammer. Vandaar geen stem op het CDA meer van mij." Deze kiezer is niet de enige die inmiddels is afgehaakt. In de laatste zetelpeiling van Ipsos en EenVandaag kwam de partij op 9 zetels, 6 minder dan bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Wel vindt een meerderheid van de CDA-kiezers (61 procent) dat Hoekstra het goed doet in zijn rol als minister van Buitenlandse Zaken.

Marijnissen en Dassen

Hoewel een meerderheid van hun kiezers ze nog steunt, boeten leiders van andere partijen ook flink in de afgelopen maanden. Lilian Marijnissen, onder wie de SP de vijfde verkiezing op rij verloor, krijgt van 72 procent van haar kiezers vertrouwen. In januari vond nog 89 procent van de SP-kiezers dat zij het goed deed.

Ook het imago van Volt-leider Laurens Dassen krijgt na de 'kwestie Gündogan' een flinke knauw. Zijn vertrouwenscijfer daalt van een overtuigende 96 procent in januari naar 74 procent nu. Uit eerder verschenen onderzoek van EenVandaag blijkt dat veel Volt-kiezers achter het wegsturen van Gündogan staan, maar tegelijk vinden dat de partij, met Dassen voorop, de kwestie slecht heeft aangepakt.

Geen stijgers

Andere partijleiders die het in de ogen van hun kiezers een stuk minder doen ten opzichte van januari zijn Wilders (-10 procent), Kaag (-7 procent) en Ploumen (-5 procent). Opvallend genoeg krijgt geen enkele partijleider in de afgelopen maanden significant meer vertrouwen van haar kiezers.