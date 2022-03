Gündoğan is volgens veel Volt-kiezers terecht uit de fractie gezet, blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Desondanks kost de affaire de partij sinds januari 3 zetels. Veel kiezers vinden namelijk ook dat de partij de kwestie slecht heeft aangepakt.

In de nieuwste zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos staat Volt op 4 zetels, 1 minder dan vorige maand. Toen had de partij al 2 zetels verloren vanwege de kwestie rond Nilüfer Gündoğan.

Aanschuiven bij talkshows

Volt zette Nilüfer Gündoğan deze week definitief uit de Tweede Kamerfractie en de partij. De grootste groep Volt-kiezers is het daarmee eens: de helft (52 procent) vindt dat er inmiddels voldoende aanleiding is om de voormalig nummer twee van de partij uit de fractie te zetten.

17 procent vindt het niet terecht dat ze uit de fractie is gezet en de rest, 31 procent, weet het niet.

Bekijk ook Thierry Baudet verliest kiezers na pro-Russische uitspraken in nieuwe zetelpeiling

Weinig vertrouwen in Gündoğan

Vooral dat ze aan talkshowtafels aanschuift en geen excuses maakt, schiet velen in het verkeerde keelgat. "Dat ze het boetekleed niet aantrekt en geen excuses maakt voor de smet die haar gedrag op de partij werpt, zegt het een en ander over haar", aldus een Volt-stemmer.

Het vertrouwen in Gündoğan is dan ook laag: 36 procent van de Volt-kiezers heeft nog vertrouwen in haar als Kamerlid. Het vertrouwen in partijleider Laurens Dassen is met 74 procent een stuk hoger, maar ook dat is beschadigd: in januari, voor de hele kwestie, had nog 96 procent van de Volt-kiezers vertrouwen in hem.

'Geklungel'

Januari was ook het moment dat de partij op een hoogtepunt van 7 zetels in de zetelpeiling stond. Maar sinds de kwestie met Gündoğan verloor de partij dus bijna de helft van die zetels weer.

De meeste kiezers (58 procent) die eerder dit jaar nog van plan waren op Volt te stemmen, vinden dat de partij de zaak Gündoğan slecht heeft aangepakt. De partij zette de nummer twee uit de fractie, maar volgens de rechter had dat niet zo mogen gebeuren. Inmiddels is Nilüfer Gündoğan toch definitief uit de fractie en de partij gezet. Kiezers omschrijven de situatie als 'geklungel' en 'amateuristisch'.

Bekijk ook Ook eigen VVD-achterban heeft nu minder vertrouwen in Mark Rutte

VVD stijgt sinds januari

Waar Volt sinds januari zetels verliest, krijgt de VVD er juist wat bij. De partij verloor de laatste helft van vorig jaar keer op keer zetels, maar de laatste maanden zit de partij van premier Mark Rutte weer in de lift. In januari stond de partij op 30 zetels, nu zijn dat er 33.

De andere coalitiepartijen blijven nagenoeg gelijk. D66 schommelt al maanden tussen de 19 en 21 zetels - deze maand zijn dat er 19. Het CDA staat op 9 (-1) en de ChristenUnie staat voor de zevende maand op rij op 5 zetels, evenveel als de partij er in de Tweede Kamer heeft.

De zetelpeiling van deze en vorige maand

Weinig verschuivingen

Verder zijn er deze maand weinig verschuivingen in de zetelpeiling. Alleen de PVV zakt twee zetels en staat nu op 15. De PVV is daarmee nog altijd de derde partij na de VVD en D66.

De drie linkse partijen deden het bij de verkiezingen nagenoeg even goed, maar inmiddels nemen de PvdA (11, +1) en GroenLinks (10, +1) enige afstand van de SP van Lilian Marijnissen, die net als vorige maand op 7 zetels blijft steken.