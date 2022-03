Vlak na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne krijgt de VVD van premier Rutte er twee zetels bij. Forum voor Democratie, wiens voorman Baudet zich herhaaldelijk pro-Russisch uitsprak, verliest juist twee zetels. Ook Volt verliest deze maand.

Dat blijkt uit de nieuwste zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos.

Oekraïne: VVD stijgt een beetje, FVD daalt

Sinds augustus was er bij de VVD een dalende trend te zien in de peiling, maar voor het eerst in een half jaar krijgt de partij er juist weer wat bij. Sinds de inval in Oekraïne was premier Mark Rutte zeer kritisch over het handelen van Rusland. De liberalen staan deze maand op 32 zetels, twee meer dan in januari.

FVD verliest juist twee zetels. FVD-voorman Baudet uitte zich de afgelopen dagen nadrukkelijk pro-Russisch; volgens hem is de oorlog in Oekraïne de schuld van het Westen. De partij zakt in de nieuwste peiling terug naar vier zetels.

Volt verliest

Ook Volt verliest deze maand. De partij leek sinds de verkiezingen de wind in de rug te hebben, maar door de interne crisis waarbij Kamerlid Nilüfer Gündo an uit de fractie werd gezet vanwege meldingen van ongewenst gedrag, daalt de partij juist.

De partij van Dassen staat nu op vijf zetels, twee minder dan een maand geleden.

BBB en JA21

Ook de BoerBurgerBeweging, de enige partij in de Tweede Kamer die nergens meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen, verliest deze maand twee zetels. De partij van Caroline van der Plas staat nu op 5.

JA21 verloor vorige maand twee zetels maar die heeft er nu weer bij. De partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga noteert 8 zetels (+2).

De volledige zetelpeiling

Stabiliteit

De rest van de partijen blijft stabiel. D66 is in de peilingen de tweede partij met 20 zetels (+1). Daarna volgt de PVV met 17.

Op afstand volgen het CDA (10, +1), de PvdA (10), GroenLinks (9, -1) en de Partij voor de Dieren (9).