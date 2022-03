Bas Schuiling, tot voor kort werkzaam in Kiev, vluchtte dit weekend de stad uit met zijn gezin. Hij wil ook graag het land uit, maar dat is nog niet gelukt. Ondertussen raakt de supermarkt in Kiev steeds leeg, ziet verslaggever Hans Jaap Melissen.

Bas bevindt zich nu in een dorpje ten zuiden van de hoofdstad. "Toen we aan het rijden waren, aan het vluchten, bleken bijna alle wegen geblokkeerd. Het had toen geen zin om nog door te rijden. Ik hoorde van andere mensen dat ze 3 of 4 dagen hadden gedaan over stukken waar je normaal 5 of 6 uur over doet."

Eindelijk benzine

Ook benzine is een probleem. "Als dat rode lampje aangaat, zit je niet heel lekker. Het vriest hier. Dus we hadden ons voorbereid op kamperen op een grasveld. Gelukkig kunnen we nu in een stadje verblijven, met een supermarkt en een bed. Daar zijn we heel dankbaar voor." Om welke plek het gaat wil hij om veiligheidsredenen niet zeggen.

Gisteren lukte het Bas om benzine te krijgen. Maar of het genoeg is om naar de grens te rijden, weet hij niet. "Ook daar zitten veel mensen vast. Er is weinig onderdak. Ik begrijp dat het ook in Moldavië en Roemenië druk is, omdat daar duizenden mensen de grens over zijn gegaan.

Raketaanval Charkov

Bas is vooral bang voor toenemend geweld. "In Charkov gooien ze hele woonwijken plat, naast wat er allemaal in Kiev gebeurt. Het is gewoon niet te overzien." In centrum van Charkov vond vanmorgen een raketaanval plaats. Oekraïense autoriteiten melden dat daarbij burgerslachtoffers zijn gevallen.

"De moeder van mijn vrouw woont in een regio waar op dit moment ook zwaar wordt gevochten. Daar maken we ons ook zorgen over natuurlijk."

Bron: EPA Mensen helpen een gewonde vrouw na de raketaanval

Regelen

Bas probeert nu de juiste route te bepalen om te vluchten. "We proberen daar nu dingen voor te regelen. Dus echt stilstaan doe je niet, maar je slaapt natuurlijk niet. Ik sta om 6 uur op om te kijken of er geen rare bewegingen zijn geweest."

"Maar je ziet ook mensen met grootouders en kinderen die vastzitten. Dat is nog erger. Laat dat soort mensen maar eerst in veiligheid komen. We willen niet voordringen in de rij, we houden het nog even vol", zegt hij.

Geen alcoholverkoop

Verslaggever Hans Jaap Melissen is in Kiev, waar onder deze bizarre omstandigheden het gewone leven ook min of meer doorgaat, vertelt hij vanuit een supermarkt. "Ze hebben de hele sectie waar alcohol verkocht wordt afgesloten. De schappen zijn ingepakt in plastic. Alcoholverkoop mag niet meer van de overheid, staat hier op een briefje."

"Een lokale journalist vertelde mij dat de reden daarvoor vrij simpel is: er zijn veel wapens uitgedeeld in Kiev, oorlog en alcohol is niet de beste combinatie. Mensen hebben natuurlijk ook veel stress, dus de overheid wil niet dat ze zich gaan verdrinken en dat je meer ongelukken krijgt door alcohol en wapens."

Lege schappen

Bij het afbeelding waar normaal het brood ligt, zie je vooral lege schappen. Dat zie je ook waar het zuivel en vlees ligt. "Een meter of 20 is hier helemaal leeg. Duurdere producten zijn er nog wel wat. Je ziet mensen hier dwalen met het idee: misschien is dit wel de laatste dag dat de winkel open is."

"Personeel is er nog wel. Een deel daarvan slaapt hier in het kantoor van de supermarkt, zodat ze niet steeds heen en weer hoeven om naar het werk te gaan. Er is hier ook een schuilkelder. Afgelopen gaat een luchtalarm. Dan werken ze hier door, en de rij met mensen die buiten staat mag dan naar binnen om opgevangen te worden."