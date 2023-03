De vraag of Wopke Hoekstra CDA-leider kan blijven na de desastreuze verkiezingsuitslag, verdeelt de achterban. Maar met of zonder hem: inhoudelijk moet het anders, vinden kiezers.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 1.000 mensen die vorige week op het CDA hebben gestemd. Ondanks hun stem op het CDA is er weinig optimisme over de toekomst: "De partij werkt zich zo de vergetelheid in", zegt een CDA-kiezer.

Twijfels over Hoekstra

En dus moet het anders, is de stemming in en rond de partij. CDA-leider Wopke Hoekstra wilde al voor de desastreuze verkiezingsuitslag van geen wijken weten, maar in het crisisberaad van vandaag gaat het ook over hem.

Hoewel zijn vertrouwenscijfers meer rood dan groen kleuren, zeggen CDA-kiezers van vorige week niet eenduidig dat hij nu weg moet. De ene helft (50 procent) vindt dat Hoekstra kan aanblijven, de andere helft vindt dat hij moet opstappen of is daar nog niet uit.

Vertrouwen in Wopke Hoekstra onder kiezers bij TK21

'Afvragen of deze jas hem past'

Volgens kiezers speelt Hoekstra een rol in de teloorgang van de partij, maar is "niets gelijk opgelost met zijn vertrek". Wel spreken veel kiezers openlijk hun twijfels uit over de vraag of Hoekstra geschikt is als leider: "Hoekstra moet zich nog maar eens goed afvragen of de jas hem past", zegt een kiezer.

"Hij is een prima minister, maar voor het leiderschap is hij een te weinig bevlogen CDA'er. Ik mis het vuur in zijn ogen", zegt een ander. De twijfels vanuit de achterban zijn overigens niet nieuw. Hoekstra's vertrouwenscijfers zijn sinds de formatie van kabinet-Rutte IV al slecht en eind vorig jaar zeiden 7 op de 10 CDA-kiezers het onduidelijk te vinden waar het CDA onder zijn leiding voor staat.

In kabinet stikstofbeleid sturen

Ook een aftreden van het kabinet is volgens CDA-kiezers van vorige week niet de oplossing. Hoewel andere coalitiekiezers overtuigender antwoorden op de vraag of de coalitie na het collectieve verlies wel door kan, zegt nog altijd ruim de helft van de CDA-stemmers (55 procent) dat Rutte IV kan aanblijven.

CDA-kiezers bij PS23 over het aanblijven of opstappen van het kabinet, gepeild na de Provinciale Statenverkiezingen van 2023

Dit overgrote deel vindt dat het CDA binnen het kabinet het beleid moet proberen te draaien, vooral als het gaat om stikstof. 63 procent van de CDA-kiezers van vorige week vindt het stikstofplan van het kabinet niet langer houdbaar en pleit voor het intrekken ervan. Een kiezer daarover: "Het kabinetsplan voelt opgelegd omdat D66 het wil. Het is aan het CDA om met boeren te bespreken wat acceptabel is en de redelijkheid terug te brengen."

Handreiking over stikstofdoel

CDA-kiezers lijken overtuigd van het belang om stikstof terug te dringen, maar er is wrevel in de achterban over het veelbesproken doel om in 2030 de helft minder stikstof uit te stoten. "Het is niet zo makkelijk als BBB het stelt, we moeten iets doen om stikstof terug te brengen. Doe een handreiking naar boeren en verschuif het doel naar 2035", aldus een kiezer.

CDA-kiezers bij PS23 over stikstofbeleid, gepeild na de Provinciale Statenverkiezingen van 2023

Een ander doet het CDA een suggestie over de stappen die het moet zetten om terug te komen: "In dit kabinet blijven om stikstofbeleid bij te sturen, Pieter Omtzigt terughalen en het verhaal aanscherpen. Dat is wat er nu moet gebeuren."