Kiezers van CDA en D66 zien Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag liever niet terugkeren als lijsttrekker. Tegelijkertijd vinden 7 op de 10 VVD-kiezers het acceptabel als Mark Rutte voor de zesde keer lijsttrekker wordt. Ook Mirjam Bikker (CU) krijgt volop steun.

CDA-kiezers zijn hard voor Wopke Hoekstra: slechts een derde wil hem terugzien. D66-kiezers hebben liever Rob Jetten of Jan Paternotte dan Kaag. Driekwart van de ChristenUnie-kiezers vindt het acceptabel als Mirjam Bikker lijsttrekker wordt. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder kiezers van coalitiepartijen uit het Opiniepanel, een dag na de val van het kabinet.

Rutte mag voor de zesde keer

In 2006, 2010, 2012, 2017 en 2021 was hij het al, en als het aan de kiezers ligt die bij de laatste verkiezingen op de VVD stemden, mag Mark Rutte weer lijsttrekker worden. Hoe politiek gehavend de premier inmiddels ook is, 71 procent heeft er geen problemen mee als hij bovenaan de VVD-lijst staat. "Rutte is als premier veruit de beste. Wat je ook van hem vindt, ik zie niemand het beter doen."

Wel is er één VVD'er met groter draagvlak onder VVD-kiezers. 83 procent ziet Klaas Dijkhoff graag terugkeren in de politiek om de partij te leiden. Zij vinden hem een 'rustige, nuchtere en slimme man met het juiste profiel', maar velen betwijfelen of hij het wil. Justitieminister Dilan Yeşilgöz maakt de top drie favoriete VVD-politici compleet. 61 procent vindt haar acceptabel als lijsttrekker.

Welke huidige partijleiders mogen terugkeren als lijsttrekker?

Liever Jetten of Paternotte dan Kaag

Wat de helft van de D66-kiezers (52 procent) betreft, mag Sigrid Kaag terugkeren als lijsttrekker van haar partij. 38 procent zou het niet zien zitten dat zij het weer wordt. "Kaag is integer, maar haar naam plakt te veel aan Rutte en ik zie dat ze het eigenlijk niet wil", schrijft een D66-kiezer.

Populairder zijn twee mannen die actief zijn voor de partij. Demissionair minister van Klimaat en Energie Rob Jetten zou nu voor 65 procent van de D66-kiezers acceptabel zijn als lijsttrekker. "Die is ontzettend gegroeid de laatste jaren. Rustig en aimabel", zegt een kiezer. Jetten wordt op enige afstand gevolgd door Jan Paternotte, momenteel fractieleider in de Tweede Kamer, die voor 57 procent aanvaardbaar is.

Hoekstra weg, Keijzer terug?

Van alle huidige coalitieleiders is Wopke Hoekstra het minst populair bij zijn eigen achterban. Slechts een derde (36 procent) vindt hem acceptabel als kartrekker bij het CDA. Een CDA-kiezer concludeert: "Hoekstra was geen goede partijman en gaat dat ook niet worden. Alleen nog terug laten komen als minister."

Veel populaire alternatieven zijn er niet binnen het CDA. Mona Keijzer, die het kabinet als staatssecretaris van Economische Zaken gedwongen verliet in coronatijd, krijgt nog het meeste draagvlak. 54 procent ziet het in haar zitten. Zij noemen haar 'nuchter', 'dapper', 'integer' en 'standvastig' en hopen dat ze de terugkeer naar Den Haag wil maken.

Coalitiekiezers over wie lijsttrekker moet worden van 'hun' partij

Omtzigt terug naar het CDA?

In de open reacties zegt een deel van de CDA-kiezers dat ze hopen op een terugkeer van een CDA'er die de partij verliet na intern gedoe: Pieter Omtzigt. Zij betreuren het nog altijd dat hij afscheid moest nemen van de partij waar hij jarenlang Kamerlid voor is geweest.

"Ik hoop heel erg dat de CDA-partijleiding over de eigen schaduw heen stapt, Pieter Omtzigt weer omarmt en hem maximaal zal ondersteunen als lijsttrekker van een CDA 2.0", schrijft een CDA-kiezer.

Bron: ANP Mirjam Bikker (ChristenUnie)

Bikker mag blijven

Bij de kleinste voormalige coalitiepartij, de ChristenUnie, maakt net verkozen partijleider Mirjam Bikker duidelijk indruk op de eigen ChristenUnie-kiezer. Zij volgde Gert-Jan Segers op, die in januari de politiek verliet. Driekwart (76 procent) ziet het in Bikker zitten als lijsttrekker van de partij. "Ze heeft laten zien dat zij een krachtige persoon is die moeilijke keuzes durft te maken als dat nodig is", zegt een ChristenUnie-kiezer.

Net zo populair is demissionair vicepremier Carola Schouten. De minister, die namens de ChristenUnie aan tafel zat bij de crisisoverleggen over asiel, zou volgens driekwart (74 procent) van de ChristenUnie-kiezers lijsttrekker mogen worden.